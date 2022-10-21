教育部點頭！陳文章獲聘任台大校長、明年1／8上任

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由於2018年台大校長遴選曾產生爭議，1月選出管中閔為新任校長，但因程序瑕疵，教育部要求台大重啟遴選，引發「卡管案」爭議，直到同年12月才由時任教育部長葉俊榮「勉予同意」發給聘書，讓管中閔於108年1月8日正式上任。
教育部長潘文忠日前接受媒體採訪時表示，教育部已修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，此次台大校長遴選作業平順，待台大依程序函報教育部，教育部就會函覆學校聘任。
教育部日前表示，已於本月17日收到台大函報新任校長聘任案公文，「刻正依該校所報資料辦理中」。教育部今天證實，台大函報新任校長聘任案，已於今天函復台大，同意聘任陳文章擔任第13任校長，聘期自112年1月8日起到116年1月7日止。
陳文章曾在當選後，發表聲明提到，未來將以學校進步及師生成就，為其職責，積極進行優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友、和連結充實財務規劃及募款等8項校務發展策略，且以培育領袖人才、促進世界文明、貢獻國家社會為台大使命，打造台大為引領世界的偉大學府。