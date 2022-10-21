台灣設計展聯名不間斷　網紅快閃高雄青春限動

高雄市政府「台灣設計設計台灣」跨域聯名驚喜不間斷，青年局今（21）日表示，台灣設計展不僅只是展覽，更是城市設計變革的過去、現在與未來，為讓展覽本身更貼近生活，青年局規劃將楊士慶設計師操刀設計的「青春限動」主視覺導入城市中，力邀知名品牌「健身工廠fitnessfactory」與「卡啡那caffaina」，設計限量青春限動品牌聯名款，活動開跑即火速攻佔限動版面！
青年局局長張以理表示，台灣設計展的核心價值在於透過展覽，將設計導入生活的成果積累、轉變過程與未來推測呈現給大眾。青年局除了將青春設計力彙集至設計中島兩大展區之外，亦透過設計師楊士慶－青春限動主視覺素材重新解構拼貼，將設計理念中簡約洗練的色彩計畫，描繪出對於自己與城市未來的無限想像延續到品牌製作物當中，結合市民朋友日常健身與喝咖啡的習慣，透過設計的延續在設計展期間為生活帶來另外的視覺感受，也透過打卡活動在限時動態上留下青春限動的痕跡。
健身工廠品牌表示，很開心此次能與高雄市政府青年局進行跨界合作，讓設計與健身結合。透過健身工廠粉絲頻繁的拍照打卡，可以看見此次合作成功把青春限動的精神透過健身運動帶出「我動我就青春」的理念！卡啡那品牌也表示非常榮幸此次能與高雄市政府青年局合作，透過消費者及KOL們的拍照打卡宣傳，讓卡啡那的藝文風氣蔓延到整個高雄，也讓台灣設計展更向外推廣青春限動的精神。
青年局指出，結合本次聯名款計畫，特別邀請「雙生過日子」的Yin&Yei快閃設計中島棧5庫「不朽青春」與棧6庫「青春限動」，進行限動挑戰與帶逛展區。青年局同時呼籲，展期剩最後2天，請大家保握最後時間參加「台灣設計設計台灣」系列展覽及活動，感受最海派磅礡的設計力，若想為2022年留下最強打卡照片，可參考「雙生過日子」帶逛影片。
青年局表示，10/23前至健身工廠高雄區門市於社群打卡分享指定內容，即可獲得台灣設計展青春限動聯名款毛巾或提袋，此外至卡啡那美術、文化、文濱門市購買外帶飲品及甜品即可獲得青春限動聯名款包裝一杯袋及提袋，數量有限送完為止。活動詳情請搜尋高雄市政府青年局官方FB、IG與加入Line@(@youth.kcg)帳號，歡迎追蹤分享、踴躍參與。