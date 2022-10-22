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G-EIGHT電玩展12月登場！玩家集資舉辦　活動亮點一次看

▲知名YouTube「上班不要看」成員湯瑪士聯手與實況主6tan和眾多志同道合的遊戲玩家花費一年籌備「G-EIGHT 遊戲展」。（圖／巨罷娛樂提供）
▲知名YouTube「上班不要看」成員湯瑪士聯手與實況主6tan和眾多志同道合的遊戲玩家花費一年籌備「G-EIGHT 遊戲展」。（圖／巨罷娛樂提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-22 07:40:00

近年各平台遊戲如雨後春筍般釋出，遊戲種類變多、玩家也增長的情況下，「課金」提升遊戲進程也成為電玩環境的一種新生態，甚至有許多玩家會被戲稱為「台幣戰士」，對此知名YouTube「上班不要看」成員湯瑪士聯手與實況主6tan和眾多志同道合的遊戲玩家花費一年籌備「G-EIGHT 遊戲展」，希望能透過展出多樣化的遊戲創意，讓台灣的優秀開發團隊能被看見，活動將於12/19~12/21在花博爭艷館盛大展開，參展玩家能透過不同的遊戲展區挖掘過去沒有機會觸碰到的優秀遊戲作品。現在參與募資還能獲得多款紀念商品，喜愛遊戲的民眾錯過可惜。

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過去曾於國際遊戲大廠中擔任營運人員的湯瑪士表示，「電玩展」曾代表很多意義，對於玩家而言代表新遊戲消息、新畫面發佈、未發行的遊戲體驗，是場充滿期待的慶典，但隨著社群網路與市場的改變，電玩展的展出內容，大多是玩家已經知道的資訊，少了對遊戲本身的期待，「G-EIGHT 遊戲展」，希望能透過展出多樣化的遊戲創意，讓台灣的優秀開發團隊能被看見，開發者也能跟玩家一同體驗與感受遊戲的美好。

「G-EIGHT 遊戲展」就像一個大型藏寶箱，透過不同的遊戲展區展示多種類的遊戲，目前官方釋出展場內容包含，遊戲開發者自研自製的遊戲的「獨立遊戲區」、從家庭聚會到團體聯誼破冰，台灣自研自產的「桌遊區」、飽含學生無極限的創意製作，可能是個學校畢製或是完成度超高單品的「育成區」、以及囊括了許多開車小物，尺度較大的「HeeHee區」。

▲（圖／巨罷娛樂提供）
▲「G-EIGHT 遊戲展」就像一個大型藏寶箱，透過不同的遊戲展區展示多種類的遊戲。（圖／巨罷娛樂提供）
湯瑪士提到，為了不拘泥既有遊戲展的呈現方式，G-Eight希望能以不過度包裝、不譁眾取寵的方式為遊戲說故事、打造舞台，因此除了能線上同步觀展外，現場更能夠觀賞與參與遊戲，官方釋出活動內容包含以下。

1、直播間：除了現場參加活動之外，官方將進行線上節目直播，邀請獨立遊戲製作人現場遊玩與解說開發秘辛，讓不克前來的台灣與海外玩家們，也能夠獲得獨立遊戲最新消息與開發狀況。

2、OX生存賽：為了與玩家有更多有趣的互動，將在每天舉辦「OX 生存戰」，於活動開始前，邀請現場玩家於舞台前集合，在地上可以看到「O，代表正確」與「X，代表錯誤」兩個區域，玩家聽到主持人的題目後，進行判斷，並進行淘汰，最終獲勝者們，可以獲得紀念小禮物及解鎖任務卡牌。

3、舞台表演：現場將有「G-EIGHT 老男孩」YouTube 頻道上的節目直接搬上舞台，無論是受開發者喜愛的「製作人訪談」、輕度玩家愛看的「遊戲診療室」等都有機會直接在現場參觀者面前與玩家互動。

4、集換式卡牌活動：現場及集資活動將結合卡牌蒐集，參與集資活動將解鎖限定卡牌，現場活動會融入各項蒐集元素。

此外，G-Eight 遊戲展於開展前夕與嘖嘖募資合作，推出多款募資限定與集資獨家週邊商 品，包含售價8888元的超限量國王禮包、3090元的金裝甲領主組合、2190元的樂高機關士與雨傘聖騎士，還有990元的早鳥斥侯方案，不論是資深玩家還是遊戲初心者，都可以透過各種募資方案週邊商品支持G-Eight遊戲展。

▲（圖／巨罷娛樂提供）
▲即日起參與募資，就能獲得多款樂高、雨傘、禮包等紀念商品。（圖／巨罷娛樂提供）

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