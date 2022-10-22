G-EIGHT電玩展12月登場！玩家集資舉辦　活動亮點一次看

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「G-EIGHT 遊戲展」就像一個大型藏寶箱，透過不同的遊戲展區展示多種類的遊戲，目前官方釋出展場內容包含，遊戲開發者自研自製的遊戲的「獨立遊戲區」、從家庭聚會到團體聯誼破冰，台灣自研自產的「桌遊區」、飽含學生無極限的創意製作，可能是個學校畢製或是完成度超高單品的「育成區」、以及囊括了許多開車小物，尺度較大的「HeeHee區」。
湯瑪士提到，為了不拘泥既有遊戲展的呈現方式，G-Eight希望能以不過度包裝、不譁眾取寵的方式為遊戲說故事、打造舞台，因此除了能線上同步觀展外，現場更能夠觀賞與參與遊戲，官方釋出活動內容包含以下。
1、直播間：除了現場參加活動之外，官方將進行線上節目直播，邀請獨立遊戲製作人現場遊玩與解說開發秘辛，讓不克前來的台灣與海外玩家們，也能夠獲得獨立遊戲最新消息與開發狀況。
2、OX生存賽：為了與玩家有更多有趣的互動，將在每天舉辦「OX 生存戰」，於活動開始前，邀請現場玩家於舞台前集合，在地上可以看到「O，代表正確」與「X，代表錯誤」兩個區域，玩家聽到主持人的題目後，進行判斷，並進行淘汰，最終獲勝者們，可以獲得紀念小禮物及解鎖任務卡牌。
3、舞台表演：現場將有「G-EIGHT 老男孩」YouTube 頻道上的節目直接搬上舞台，無論是受開發者喜愛的「製作人訪談」、輕度玩家愛看的「遊戲診療室」等都有機會直接在現場參觀者面前與玩家互動。
4、集換式卡牌活動：現場及集資活動將結合卡牌蒐集，參與集資活動將解鎖限定卡牌，現場活動會融入各項蒐集元素。
此外，G-Eight 遊戲展於開展前夕與嘖嘖募資合作，推出多款募資限定與集資獨家週邊商 品，包含售價8888元的超限量國王禮包、3090元的金裝甲領主組合、2190元的樂高機關士與雨傘聖騎士，還有990元的早鳥斥侯方案，不論是資深玩家還是遊戲初心者，都可以透過各種募資方案週邊商品支持G-Eight遊戲展。