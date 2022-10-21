Mister Donut甜甜圈16元！比「買10送10」更便宜：限今天
又是下午茶請客的好時機，在台灣人氣最高的甜甜圈Mister Donut，今（21）日在外送平台foodomo祭出一日限定優惠，下單可享「買10送10」，若是再搭上外送平台折扣活動，結帳輸入優惠碼再減70元，等於原價39元的甜甜圈，平均單顆只要16元，比「買10送10」半價還要更划算。美國甜甜圈Krispy Kreme則應景推出4款萬聖節甜甜圈，每款售價55元，另有萬聖同學會禮盒6入275元、12入450元，比單買原價便宜8折起。
愛吃甜甜圈的人趕緊揪團開吃，Mister Donut在外送平台foodomo推出限定優惠，今（21）天一日限定甜甜圈「買10送10」，只要透過foodomo APP訂購，可享39元品項甜甜圈買10送10，原價780元、特價390元，單筆限購1組，商品由門市店員隨機挑選。結帳輸入「十在好吃」再折70元，每組帳號可用2次，等於單顆甜甜圈只要16元，相當於4.1折。如果折扣碼用完，也可輸入「萬聖好玩」現折45元，每組帳號可用3次。
美國甜甜圈Krispy Kreme則是應景的舉辦「萬聖瘋狂幫同學會」，一口氣推出4款可愛又充滿邪惡的甜甜圈，包括混世魔瓜、學霸法蘭克、害羞木乃伊、蟲蟲跟班，每款售價都是55元。也可選購萬聖同學會禮盒，6入275元（任選4個萬聖甜甜圈＋2個綜合甜甜圈）、12入450元（任選4個萬聖甜甜圈＋8個綜合甜甜圈），約是單買的原價8折起。