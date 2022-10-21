新北耶誕城變撒旦城？侯友宜：是城市行銷的典範與光榮

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侯友宜進一步指出，交通的部分已經分析也做過很多的交維準備，歡迎大家搭乘捷運、搭乘大眾運輸的公車來到新北市參與、分享快樂的歡樂耶誕城，非常歡迎全台灣、甚至全世界的每一個人都能夠到新北市的歡樂耶誕城，分享溫馨快樂的時光。
稍後林佳龍則是到板橋深丘福德宮參香及車隊掃街前接受媒體訪問表示，自己的競選辦公室就在新北耶誕城內，也收到很多市民的關心，表示過去的經驗，交通塞車、噪音與各種環境的衝擊很大，今年是選舉年，侯市長特別又把預算加倍、時間往前提到選舉前半個月辦理，也沒看到有新的交通安全維持計畫，呼籲這是市長應承擔的交通疏運計畫責任；強調歡樂的氣氛可以分享，但把自己的歡樂建築在當地居民或會受影響的人痛苦上，就不是一個應該或好的作為。
對於媒體提問居民抱怨聲大，還說耶誕城根本就是撒旦城的批評，林佳龍表示，活動辦得精緻，讓大家回味無窮，是執政者應該追求的目標，耶誕城已經辦了12年了，怎樣推陳出新、讓「新北耶誕城」不只是「板橋耶誕城」，因此推出新北要成為一個盛會城市，29 區每一個區、每一年都區區有盛會、有盛典；指出新北的豐富可以帶來非常多觀光客，若能留宿一夜可以創造更多觀光財，希望不要是「荒溪型活動」，來的時候像大水、平時則乾涸，可以細水長流能分潤，帶給所有新北市民歡樂外還有觀光、旅遊效益。