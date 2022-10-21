民調小幅領先蔡適應3%　謝國樑：藍軍團結、有信心勝選

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從選區結構來看，謝國樑除了仁愛區與安樂區小幅落後以外，其他五區全部居於領先趨勢，其中謝國樑在中正區和中山區支持度最高，各有38%、34.1%的支持度，暖暖區則是雙方差距最多的選區，謝國樑32.1％、蔡適應16.6％，雙方差距達15.5個百分點。
從政黨傾向來看，謝國樑本次在國民黨的支持度高達8成以上，反觀對手蔡適應僅有7成；進一步就只有謝蔡兩人的交叉對比來分析，謝國樑在國民黨的支持度高達9成、民眾黨的支持也超過5成，顯見謝國樑在本次選戰中不僅完全整合藍營，更獲取民眾黨過半數的支持。
在中間選民部分，謝國樑無論在五個候選人的支持度，還是僅有謝蔡兩個人的支持度，謝國樑也都是領先所有的候選人，此部分可能與討厭民進黨的氣氛有關，顯然整體氛圍對謝國樑較具優勢。
這份年代民調中心最新民調是以電話訪問(CATI)，採用分層隨機抽樣，以基隆市的行政區別為分層單位，以住家電話號碼簿為抽樣底冊，每筆電話號碼採後兩碼隨機方式，在10月16日至18日，共計三天，1070份樣本，在95%信心水準之下，抽樣誤差為正負3.0個百分比之內。
謝國樑表示，隨著選舉投票日的接近，選情也趨近於白熱化，在民進黨從地方到中央接連一連串的造謠抹黑攻勢後，近期雙方的民調雖然呈現拉鋸，不過自己仍舊都持續處於穩定小幅領先的狀況。從這次民調數據可以看見，藍軍今年展現出團結的氣氛，因此除了在泛藍民眾整體的支持度居高不下外，在中間選民的部分也都是明顯高過對手蔡適應，因此仍然有信心能夠贏得這次年底的基隆市長選舉。