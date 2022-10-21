中市賞花秘境　欒樹、美人樹悄悄綻放

「台灣欒樹」有四色樹的美譽，每年10月涼風徐徐的秋季，欒樹由成熟稻穗似的金黃色，漸漸變得火紅，替涼秋增添幾分暖意，此外，「美人樹」粉色魔力也悄悄席捲台中多處公園。台中市政府建設局長陳大田貼心提醒，美景稍縱即逝，喜愛大自然的市民朋友們，千萬別錯過10月底前最佳的賞花期。



陳大田表示，台灣欒樹為台灣特有樹種，又名苦苓江、金苦楝、四色樹等，是一種無患子科的落葉喬木，耐旱性強。台灣欒樹從滿株綠葉到開黃花，結果時又轉為紅，至蒴果乾枯時再轉為褐色而掉落，樹姿優美、色彩豐富，樹海成排遠望，極為雅致。





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建設局說，台中市台灣欒樹主要賞樹景點，包括府會園道、潮洋溪畔、市政路、永春南路等道路兩旁；北屯區四張犁公園、地震公園、舊社公園；南屯區豐樂雕塑公園、南屯公園、正心公園；西屯區潮洋公園、世貿公園；南區樹仁公園、南平路；北區東光園道、太原園道；西區華美西街、經國園道；東區旱溪東路一段、樂業路；太平區921公園、中平公園、精美公園等，都可看見台灣欒樹的蹤影，市民不妨趁著空閒，外出散步感受秋天美好的氛圍。



此外，「美人樹」粉色魔力也悄悄襲捲台中多處公園，其中，南區健康公園享有全台中唯一一棵白美人樹，還有南屯區豐樂公園、西屯區福星公園、朝馬路側及惠泰公園等多處公園及行道樹，也悄悄換上新裝。陳局長貼心提醒，美人樹美艷吸睛，但樹幹有瘤狀刺，賞花的民眾請多加留意，保持適當距離。



