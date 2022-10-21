死亡＋78！30多歲男確診5天在家亡 患有糖尿病病史
中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增37,265例COVID-19確定病例，分別為37,196例本土個案及69例境外移入；另確診個案中新增78例死亡。其中最年輕的死亡個案為一位30多歲的男性，沒有施打過疫苗，患有糖尿病史，10月11號確診，10月16號在家中過世，死因為心肺衰竭與新冠確診。
指揮中心指出，今日新增78例本土病例死亡個案，為54例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、74例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至10月18日，死亡日期介於10月10日至10月18日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，比較值得注意的年輕死亡個案為一位30多歲的男子，10月上旬確診後，在家實施居家照護，有領取口服抗病毒藥物，不過10月16號被家人發現在家昏迷，到院時已經沒有心跳，死因為心肺衰竭與新冠確診。
另外今天新增286例中重症個案，包括一位兒童重症MIS-C個案。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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