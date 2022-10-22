NBA灰狼隊一哥都參戰！5大巨星跨界代言「ROG電競筆電」
電競品牌ROG玩家共和國近日發布嶄新代言陣容，包括NBA灰狼隊一哥「Karl Anthony Towns」、天才電音DJ「Alan Walker」、英超金靴足球員「孫興慜」、世界第一滑板選手「Nyjah Huston」與英國魅力演員「Asa Butterfield」等，5人跨界合作拍攝品牌影片〈For Those Who Dare〉，為電競筆電再掀話題。
ROG指出，致力打造頂尖遊戲戰備，希望玩家都能找到專屬的ROG電競筆電。NBA球星Karl Anthony Towns除了是籃球員外，也喜歡開實況與粉絲互動，並演繹ROG Strix SCAR 17 SE的強悍效能及爆發力；孫興慜表示，ROG Flow X16可360度翻轉、輕薄便攜，與足球員敏捷移動力不謀而合。
備受台灣玩家喜愛的ROG Zephyrus G14也曾與Alan Walker合作推出聯名機，更是他長期創作音樂和展現潮流的好夥伴；ROG Flow Z13則可做筆電和平板使用，讓Asa Butterfield在讀劇本和打遊戲間恣意轉換；滑板界傳奇Nyjah Huston以極限滑板動作飛越鐵絲圍籬，詮釋經典不敗的ROG Strix G。
ROG強調，此次品牌影片由曾獲奧斯卡視覺特效金獎團隊「The Mill」於倫敦操刀，而為了感謝玩家對「二合一電競筆電」ROG Flow Z13的熱情支持，遊戲手把贈禮好評加開！年底前只要購買ROG Flow Z13電競筆電，登錄送「XBOX Game Pass 3個月序號 + XBOX無線控制器」，和ROG All Star代言人一起沉浸於靈活多變的遊戲新體驗。