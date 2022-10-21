龔明鑫：今明兩年台灣人均GDP可望勝日韓、稱霸東南亞
國際貨幣基金（IMF）日前預估，今年台灣人均GDP可望繼續將韓國甩在後頭，甚至能夠首度超越日本，成為東亞第一，國發會主委龔明鑫今（21）日接受自由時報的節目專訪表示，根據IMF估計明年GDP也有機會超越日韓，他將其歸功於「防疫做得好，以及全民共同努力的成果，表示「台灣防疫所花的經費幾乎是最低的，但是成效是非常好，就是因為我們過去有很好的公衛體系」，再加上科技的工具應用，以及人民與政府共同的信任，「大概連續五年都會GDP都會超過世界平均」，這是韌性的表現之一，意即如何在面臨變局之下，擁有一個好政策來做因應。
國際貨幣基金（IMF）日前公布2022年世界經濟展望秋季報告，其中上調台灣今年經濟成長率至3.3%，通膨率預估為3.1%，龔明鑫卻認為，全年度應該可以低於3%，「8月份的物價上漲率已經低於3%，後續看起來應該都會低於3%」，如此一來，即可將全年通膨率控制在3%以下，「這對民眾來講，可能在物價上漲的舒緩上有一些幫助。」
他補充提到，從IMF的其他資料，今年台灣的人均GDP（國內生產毛額）估計可達三萬五（美元）左右，可能會超過日本，韓國本來就預估一定會超過，「所以變成整個東亞國家裡面，台灣人均GDP是最好的。」
龔明鑫將其歸功於「防疫做得好」，觀察全世界比例與GDP比例，台灣防疫所花的經費幾乎是最低的，「但是成效是非常好，就是因為我們過去有很好的公衛體系」，再加上科技的工具應用，以及人民跟政府共同的信任。
過去台灣的經濟成長率低於全球，龔明鑫表示，如今台灣慢慢恢復到平均超過3%，若包含2022年，算起來已是連續第4年3%以上，「2023年看起來也會，所以大概連續五年都會超過全世界的平均」，他表示，這是韌性的表現之一，意即如何在面臨變局之下，擁有一個好政策來做因應。