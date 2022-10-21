AV導演嗆「網紅寫真拍超爛」！讚4女神：贏雞排妹幾條街
AV導演圤智雨因為替鄧佳華拍攝《華根初上》爆紅，且時常在社群網站上爆料AV、網美界的內幕，引發關注。而針對現在藝人、網美眾多，許多漂亮女孩紛紛推出寫真作品，對此，他昨（20）日也在IG發表看法，「現在的寫真都太弱了」，更點名4位女藝人，徐若瑄、田麗、郭靜純和楊思敏，「隨便ㄧ本都贏過現在什麼雞排妹好幾條街」。
圤智雨在IG發文，表示現在的網美、網紅動不動就發寫真，但「寫真都太弱了」，拍的爛也沒有看頭，「反而以前的藝人發寫真，如徐若瑄，田麗，郭靜純，楊思敏，隨便ㄧ本都贏過現在什麼雞排妹好幾條街。重點是，尺度還比較大，身材還比較真，以前可沒啥修圖軟體喔，所以很多網紅發寫真，只要去比對她們上節目或是動態側拍就會發現照片修很大」。
圤智雨接著說，而且現在網美、網紅的寫真根本不用買，「拿林襄來說，或是郭鬼鬼來說，社群po的照片尺度跟寫真的也相差不少呀」，對此，他也給出建議，「所以如果要買寫真，我寧願希望以前的藝人可以復刻一下，讓現在的網紅知道，藍鳥比雞腿的概念。我是圤智雨，懷念以前」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「說的太好了！現在寫真像在騙錢的」、「徐若瑄、田麗、郭靜純，這3本寫真我還保存著，我完全認同導演的看法，現在的寫真根本不值得買，有些網美還不具女星知名度，也拍得不怎樣還賣破千元，真敢」。（編輯：郭佩蓉）