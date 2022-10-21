金鐘紅毯／卓文萱露了！開中門大秀美乳　一轉身更辣

第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由薛紀綱、焦凡凡擔任主持人，以《型男大主廚》角逐「綜藝節目主持人獎」的卓文萱，戰袍大開中門，美胸若隱若現，令人眼睛一亮。
卓文萱以一襲銀白色曳地禮服登場，高領及魚尾設計增添優雅感，尤其正面開了一個口，大方放送左右半胸，一轉身，布料挖空到腰際，露出平滑美背，誠意十足，一同入圍的詹姆士被問到若斜槓演戲，他說：「不要演廚師就好！」名廚吳秉承對於升格當主持人，特地感謝曾國城教導很多，焦凡凡說秉承主廚知名度越來越高，走在路上都被認出來，根本是「師奶殺手」！
被問禮服有無防護措施，卓文萱說有，以滿滿的誠意獻給大家，但希望不要嚇到人，坦言近期才減肥，「金鐘之前想說要讓自己線條更好，看城哥職業傷害（變胖）也知道，我們後期吃東西比較注意，健康比較重要」，沒想到，立刻遭詹姆士吐槽上禮拜錄影才問晚餐要吃什麼。
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：楊穎軒）