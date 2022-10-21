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名家論壇》膝關節／《第一次遇見花香的那刻》的同性之愛

▲《第一次遇見花香的那刻》由林辰唏、程予希深刻闡述同志愛。（圖／GagaOOLala提供）
▲《第一次遇見花香的那刻》由林辰唏、程予希深刻闡述同志愛。（圖／GagaOOLala提供）

文／膝關節

2022-10-21 14:46:262022-10-21 14:54:20

同志族群這些年在台灣經歷人權平等化，那些深鎖無法出櫃的男男女女，如今都有著自由開放社會氛圍成為後盾，甚至同志婚姻也都不再是需要閃閃躲躲的議題，那麼，還卡在傳統價值裡無法呼吸的進退兩難者，是否該正視自己的宇宙，不再需要當局外人呢？

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GagaOOLala平台於2021年推出的原創「同志音樂愛情故事」作品之一：《第一次遇見花香的那刻》（Fragrance of the First Flower）入圍了本屆金鐘獎迷你影集單元五項大獎，從影集、導演、編劇與兩位女演員都入圍，堪稱是完全勝利的入圍名單。
 
編劇鄧依涵這回也擔任導演，林辰唏與程予希飾演一對高中時期就曖昧過的女性「密友」，同性之愛從懞懂到世故，林辰唏如同現階段許多不願出櫃的女同志，被困在傳統價值中，選擇與男性結婚甚至生兒育女，只要能維持基本生活，愛慾就不再是最重視的核心元素了。
 
高中時期的學妹，程予希以一種「無害姿態」登場，清純可人外貌，高中時期顯然她就很明確，喜歡這個一見鐘情的學姊。只是學姊還選擇當閨蜜，真正試探的時候則失去勇氣，不願直球對決。直到兩人在他人婚禮重逢後，再次激起兩人生命新的蝴蝶效應。

▲《第一次遇見花香的那刻》描寫一對女性無疾而終的同志之愛，在成年重逢後又重新燃起。（圖／GagaOOLala提供）
▲《第一次遇見花香的那刻》描寫一對女性無疾而終的同志之愛，在成年重逢後又重新燃起。（圖／GagaOOLala提供）
 其實女性在傳統社會遇到的種種不友善問題，貶低追求自我空間，或是犧牲自我成全家庭，這都是你我再熟悉也不過的家庭主婦群像。如果把女同志加入到這個元素，她可能連這個婚都是假的，也許只有對小孩才是真心奉獻與情感連結。
 
前面提到了，既然同志結婚已經不再是遙不可及的夢想。那麼，試探討論同志實際結婚後的寫實困頓，或許是更少人挖掘的題材。（還好有《酷蓋爸爸》這樣的作品）

▲《第一次遇見花香的那刻》把女性曖昧、相戀、分手拍得相當唯美。（圖／GagaOOLala提供）
▲《第一次遇見花香的那刻》把女性曖昧、相戀、分手拍得相當唯美。（圖／GagaOOLala提供）
 《第一次遇見花香的那刻》把女性曖昧、相戀、分手這幾個段落節奏明快，畫面唯美，而林辰唏與老公婚姻觸礁的真相那場戲，不得不說，其實在這種作品中容易蒼白化的男性配角，李易演得很出色，也把鋼鐵直男那種傻勁與無奈，詮釋地非常好。
 
那場吵架戲我都嗅到倘若是其他男性大概也會極度莫可奈何，那種心酸與憤怒，善意的謊言或許就是同志拿來自欺欺人、打圓場的SOP ，但謊言終究沒有盡頭，面對誠實，代價有時超乎想像，這也是這類作品最難拍的地方。

《第一次遇見花香的那刻》並非要把劇本變成公投現場，明確地把同性之間相戀與種種矛盾點到為止，作為輕巧的迷你影劇，這套作品看起來行雲流水，入圍實至名歸，得獎就靠運氣了。


●作者：膝關節／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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