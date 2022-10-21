名家論壇》膝關節／《第一次遇見花香的那刻》的同性之愛

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編劇鄧依涵這回也擔任導演，林辰唏與程予希飾演一對高中時期就曖昧過的女性「密友」，同性之愛從懞懂到世故，林辰唏如同現階段許多不願出櫃的女同志，被困在傳統價值中，選擇與男性結婚甚至生兒育女，只要能維持基本生活，愛慾就不再是最重視的核心元素了。
高中時期的學妹，程予希以一種「無害姿態」登場，清純可人外貌，高中時期顯然她就很明確，喜歡這個一見鐘情的學姊。只是學姊還選擇當閨蜜，真正試探的時候則失去勇氣，不願直球對決。直到兩人在他人婚禮重逢後，再次激起兩人生命新的蝴蝶效應。
其實女性在傳統社會遇到的種種不友善問題，貶低追求自我空間，或是犧牲自我成全家庭，這都是你我再熟悉也不過的家庭主婦群像。如果把女同志加入到這個元素，她可能連這個婚都是假的，也許只有對小孩才是真心奉獻與情感連結。
前面提到了，既然同志結婚已經不再是遙不可及的夢想。那麼，試探討論同志實際結婚後的寫實困頓，或許是更少人挖掘的題材。（還好有《酷蓋爸爸》這樣的作品）
《第一次遇見花香的那刻》把女性曖昧、相戀、分手這幾個段落節奏明快，畫面唯美，而林辰唏與老公婚姻觸礁的真相那場戲，不得不說，其實在這種作品中容易蒼白化的男性配角，李易演得很出色，也把鋼鐵直男那種傻勁與無奈，詮釋地非常好。
那場吵架戲我都嗅到倘若是其他男性大概也會極度莫可奈何，那種心酸與憤怒，善意的謊言或許就是同志拿來自欺欺人、打圓場的SOP ，但謊言終究沒有盡頭，面對誠實，代價有時超乎想像，這也是這類作品最難拍的地方。
《第一次遇見花香的那刻》並非要把劇本變成公投現場，明確地把同性之間相戀與種種矛盾點到為止，作為輕巧的迷你影劇，這套作品看起來行雲流水，入圍實至名歸，得獎就靠運氣了。
●作者：膝關節／影評人
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