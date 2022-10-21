李玉璽暌違4年開專場 放話要展現「熟男未滿」新形象
李玉璽即將於10月28日舉辦睽違四年的專場演出，這是他首度前進LIVE HOUSE演出，希望以純音樂人的身分展現2字頭尾巴的熟男未滿，並且預告將會在專場有不一樣的音樂表現，期盼觀眾能放下對於過往的印象，重新認識他。
李玉璽從《厭 倦》專輯最初的宣傳行程開始已經歷經近三個月，一開始對於赤裸表達自己內心世界的不安，到現在李玉璽直呼幾乎每次通告或訪問都會變為互為心理諮詢的奇特情景，這讓他感到收穫很多，覺得自己正視自己狀況並分享出來的想法很值得，透過每一次的訪問他似乎在別人的言談或反映間更認識自己了。
帶著這樣的改變，即將呈現於10月28日舉辦的「李玉璽 『荒蕪煙硝』台北專場演出」，這是李玉璽睽違四年的個人專場演出，彩排演出過程中，李玉璽回頭在詮釋自己出道初期的創作，偶有一些新的發現，最大的感觸是「原來我真的已經不是青春少年了」，以前的歌曲在對夢想與未來的建構很直接、很絕對，但經過這些年的歷練，現在回頭看自己的歌詞只能笑稱自己當時真的太中二，但也因為這次專場才有機會把這些歌曲重新檢視一次，用現在熟男未滿的心情來詮釋，也希望觀眾能夠在這次的現場舞台上，體驗到現在的李玉璽。