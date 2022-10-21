堅持清零害到自己？赴海外參與一帶一路　中國工人回鄉難

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國勞工觀察認為，疫情期間在海外的中國工人，人權狀況並不理想，中國政府幫助國企輸出勞工，但在海外一帶一路項目打工的中國工人，有些受到國企央企的承包商欺騙，被扣押護照、強迫繳納押金、簽署非法合約、扣留工資，甚至在項目工地受到嚴密監控。
報導並引述1名2019年通過南通京唐勞務公司招聘，遠赴印尼打工的張姓男子例子，他的兒子們是在父親出國2年後才突然收到通知，父親因病搶救無效死亡，印尼醫院聲稱是傳染性疾病，而張男生前曾跟10幾名工友一起被測出新冠陽性，但公司堅持工地醫務室作出的診斷，結果張男因糖尿病併發支氣管炎，送醫不治而亡。
英屬哥倫比亞大學經濟、哲學和政治學系助理教授艾孟德（Manfred Elfstrom）表示，許多中國工人發現自己幾乎沒有回家的選擇，有時甚至沒有查看合約的權利；而在新冠疫情於全球爆發後，中國政府嚴格的限制入境機制，大量為一帶一路項目工作的中國勞工，支付不起高額的機票費用，或是無法通過中國政府要求的核酸和血清抗體交叉雙檢測，所以拿不到綠碼；又或是遭公司以「新工人過不來」為由，拒絕安排他們回國，至今仍被迫留在海外工地，更不幸的，有些工人甚至因為生病或者是其它原因喪生。
美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，一帶一路使中國政府面臨巨大壓力，許多參與國陸續要求債務減免，中國政府必須硬著頭皮保證繼續項目執行，以免因為無法執行合約，導致其它參與國也順勢不執行。此外，中國政府非常害怕輸入性病例會讓中國疫情爆發；再者，中國政府基本缺乏人本和人文主義的認知，而被輸出的勞工大多來自農村，所以他們能否順利返鄉並不受到北京重視。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。