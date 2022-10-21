林佳龍板橋車隊掃街　抽一號喊「新北一定贏」

民進黨新北市長候選人林佳龍在今（21）日抽完號次籤後，在立委羅致政、張宏陸、民進黨新北市黨部主委何博文、新北市議員黃俊哲、戴瑋姍、議員候選人山田摩衣、石一佑、黃淑君陪同下，前往板橋深丘福德宮參香後及在板橋市區展開車隊掃街，林佳龍表示在選舉倒數第36天抽中1號，希望「1+36，市長、議員全壘打」，希望能順利勝選，讓「新北大翻新，人民大翻身」。
林佳龍表示，很開心抽到幸運數字1號、「新北一定贏」，車隊掃街是可以直接跟選民互動、感受最好的民意，自己期待所有黨公職可以一起車掃，向人民報告，所以第一次車掃就從板橋市政中心所在地，而深丘福德宮也是城市的信仰中心，期盼土地公眾神明保佑，能在競選期間出入平安、一切順遂，最後贏得勝選。
對於總統蔡英文10度到新北站台輔選，林佳龍表示，新北是台灣最大、最重要的城市，而總統本身也是新北市民、人生第一場選舉也是從新北市長開始，因此有許多施政的重大政策都來自於12年前參選新北市長奠定的基礎，特別是昨天在中和站台時支持自己提出的都市更新政見，「四年四萬戶、一坪換一坪」，像社會住宅、長照、托育，都是當初總統參選新北時打下的基礎，強調這一場選舉是民進黨全黨的選舉、也是為新北市民要大翻新的一場選舉。