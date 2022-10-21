ABB與東元簽合作意向書　推離岸風電海上變電站解決方案

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東元電機智慧能源事業群張松鑌總經理指出，東元自2019年起，已累積約2GW離岸風電陸上變電站統包工程實績，市佔率達35%，憑藉著離岸風電開發商對東元的信任以及國際大廠合作夥伴的支持，東元今年將正式「出海」，爭取海上變電站工程與商機，未來東元不僅可以提供GIS開關設備、備用發電機，更將與ABB合作，提供離岸風電開發商海上與陸上的「預裝式電器間（E-House）」解決方案，使再生能源電力系統更加穩定、安全、可靠。
東元表示，與ABB合作的「預裝式電器間（E-House）」解決方案，也將擴展到IDC（網際網路資訊中心）的應用，透過儲能系統和能源管理系統，讓用電效率最佳化。
ABB是技術領先的跨國工程公司，致力於推進社會與產業轉型，以達到更俱生產力且更永續的未來。藉由軟體技術連結旗下電氣、工業機器人、自動化和運動控制產品組合，ABB持續推展技術疆界，將績效提升至新境界。承續超過130年的歷史，ABB的成功來⾃全球超過100餘國105,000位優秀員工的貢獻。
東元電機在離岸風電第三階段（2026-2035年）將積極爭取近百億的海上變電站相關工程商機，可望成為台灣重電設備廠商的先例。此次與ABB在海上變電站預裝式電器間（E-House）工程的合作，也充分展現東元落實國產化的企圖心與決心。