特企／板橋遠百週年慶火熱開跑！徐雪芳領軍作伙來PARTY

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板橋大遠百週年慶10月20日正式開跑，特別規劃「冰雪奇幻派對」主題，遠東百貨徐雪芳總經理領軍開店，邀請大家作伙來PARTY！現場還邀請到萊雅集團蔣喆敏副總裁、資生堂長尾達樹副董事長、CHANEL執行董事Olivier Combemorel、Dior台灣區總經理吳佳潔、雅詩蘭黛營運業務總經理宗守莊 Yvonne等重量級嘉賓，各大集團高層齊站台，並有鼓隊、儀隊各式勁熱演出。開門當下更有近百名萬聖變裝兒童入館討糖，人潮湧入，為板橋大遠百週年慶創氣勢、開紅盤。
首日人潮爆滿 超值回饋、滿千送百、滿萬再加碼！
板橋大遠百週年慶10月20日起正檔促銷加碼優惠，特別分享全館熱門各項獨家、話題性流行商品，並與14大銀行共同促銷打造CP值最高回饋給廣大消費者，百貨服飾名品累計滿5千送 5百、化妝品。內睡衣單筆2千送2百，10月31日前單筆1萬再送2百。10月31日前1F國際精品單筆1萬送1千。大家電指定專櫃單筆1萬送1千、黃金珠寶區加碼單櫃滿15萬送2千、35萬送5千；更有高消費加碼禮百貨服飾累計5萬加送8百。
刷卡還能享更多優惠，14大指定銀行全館單筆分期5,500就送2百，還有11大指定銀行刷數位3C（含APPLE、MUJI）單筆分期1萬送5百；週年慶首四日10月13日~10月31日使用HAPPY GO PAY單筆消費滿額點數再享10倍送。板橋大遠百更與遠東商銀獨家加碼，於1F~2F國際精名品消費刷遠銀卡單筆分6期滿5萬再加送1千，滿10萬再加送2千。
板橋大遠百週年慶推精品 多家新櫃注業績
今年精品包款仍以各品牌經典款熱賣，如GUCCI馬銜扣、BV編織、Ferragamo STUDIO系列…服裝考量暖冬因素，今年推薦POLO、WEEKEND的針織衫、KENZO衛衣取代厚重大衣，另外OMEGA推出限量錶款及板大首賣款，HOF舉辦高級訂製珠寶巡迴展等。
另外，新櫃及快閃櫃部分10/1引進ELLA代言流行包款Robinmay，以繽紛多變的包款吸引年輕人目光。還有網路話題品牌HOMESHOP及 PIZZA CUT FIVE及新銳設計品牌Rather進駐快閃，家用家電更有「ROBOROCK石頭科技掃地機器人」、傢飾寢飾快閃櫃「枕好睡」、「LG x集雅社」快閃櫃。餐飲部分今年增加MOMO Paradise、了凡油雞飯麵及添好運形象改裝，大食代美食街亦引進多家新的美食攤位。
遠百信義A13 週慶開紅盤！首日業績 2.5億
狂歡時刻真的來臨，遠百信義A13週年慶(10/20-11/8)正式開跑，VIP預購開紅盤！首日業績2.5億，成長5%，睽違近3年，將於10/13敞開大門，迎接國際觀光客，信義區為來台旅遊觀光客必逛景點及信義區的潮流聖地。
大改裝吸引千萬頂級刷手現身
遠百信義A13看好龐大商機，週年慶改裝引進10家品牌全新登場、全台獨家SIMONE ROCHA、信義區首店VACHERON CONSTANTIN、及EMPORIO ARMANI、CAMPER、BEN DAVIS、香米泰國料理，此外引進「麥卡倫」打造《麥卡倫—時代迴廊特展》及SIMONE ROCHA時裝秀揭開序幕，看好週年慶正式開跑後買氣，預期人潮再上漲2成。業績成長尤以 精品/餐飲/大家電/化妝品為最熱門，強打18.2%高額回饋，帶動顧客掀起搶購風潮。
滿千送百優惠加上超值產品組囤貨趁現在
遠百信義Ａ13活動期間百貨服飾累計滿5,000送500，小家電/保健器材單筆滿5,000送600，化妝品/內睡衣單筆滿2,000送200，大家電單筆滿10,000送1,100。首12日1F國際精品單筆滿10,000送1,000、憑APP會員女/男/童裝單筆滿8,000再加送300。眾多美妝保養商品限定組5折優惠、刷信用卡不限金額再抽Apple MacBook Air。