東南區林霈涵抽中10號 高喊「十全十美、前進議會」

2022 九合一大選進入倒數，台中市市長及議員候選人號次抽籤今日登場。競選連任的國民黨市長候選人盧秀燕，由立委楊瓊瓔代抽，抽出 3 號；國民黨東南區市議員候選人林霈涵，抽中 10 號。林霈涵與支持民眾高喊「十全十美，前進議會！」隨即展開掃街拜票，爭取選民支持。

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東南區市議員選舉號次抽籤，今日在東區區公所舉行。林霈涵在支持者陪同下，親自到場抽籤。林霈涵抽出 10 號，與台下支持群眾一起高喊「十全十美，前進議會」，「凍蒜」聲不斷。林霈涵說，「十全十美」代表完美，她從政以來，從不譁眾取寵，以一步一腳印精神服務鄉里，踏實問政，追求完美。此次抽中 10 號，正是要以「十全十美」精神，繼續前進議會，為鄉親謀福利，讓東南區發展更美好！

▲中市東南區議員候選人林霈涵抽中10號，隨即展開掃街拜票，爭取支持。（圖／林霈涵競總提供）

林霈涵表示，她勤跑基層，傾聽許多不同聲音，她和團隊都一一整合，並且認真規劃，提出各里的政見。她是東南區唯一深入區里提出政見的候選人，目前已針對江川、長春、十甲、東英里提出規劃，讓大家能夠看到東南區的未來發展願景，籲請鄉親力挺會做事、有能力的林霈涵。