劉雨柔爆料心機女造謠挑撥！小S一聽大驚：以後怎麼看她
綜藝一姐小S主持的《小姐不熙娣》，日前因網紅Sabrina爆料《大學生了沒》有雙面人，被影射的Lulu抒發不滿，跳出來與網友互懟，話題延燒了許久。而剛離婚的女星劉雨柔，也在節目上和好友花花爆料昔日被人造謠的往事，小S聽聞該女主角的名字，驚訝直呼：「不會吧，她下次如果上我們節目，我要怎麼樣看她啊！」
劉雨柔表示，有位女星在電視節目影射她和知名製作人關係匪淺，因而成為節目常客，害同門師姐都沒有通告可接，導致酸民湧入她的社群平台不停謾罵，讓她遭受無妄之災，事後她們在後台遇到，劉雨柔直接開酸「怎麼攝影棚這裡有鬼啊」、「鬼還需要化妝媽？化什麼妝啊，不是都長一樣嗎？」結果該位女星私下約她吃飯道歉，卻又挑撥說是花花告訴她這件事，害劉雨柔和花花關係差點決裂。
結果劉雨柔受不了，直接拉3人進入同一個通訊群組對質，該女星卻顧左右而言他，強調上節目說話比較誇張而已，花花要求她公開在臉書道歉，這名女星竟然已讀不回，讓小S不敢置信，忍不住直呼「真的假的」。劉雨柔坦言該女星是《不熙娣》的常客，和花花上節目還是會遇到，小S上前偷聽心機女的姓名，面露難色地說，不知道以後怎麼看她。
這集節目播出後，網友發揮柯南功力，快速查出該位女星身分原來是媒體人員，當初因上節目沒有梗，才將同行那裡聽來的消息脫口而出，沒料到會引發軒然大波，該女曾表示已經和劉雨柔解開誤會，2018年還在《命運好好玩》上演大和解。不過，網友看劉雨柔和花花說起這件事的語氣，似乎仍未解開心結，驚訝地問：「還沒和好喔，現在還在講這件事情！」