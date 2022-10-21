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金鐘紅毯／焦凡凡性感露肩卻狂卡詞！網心疼：已經努力了

▲焦凡凡首次登上紅毯主持，頻頻卡詞。（圖／翻攝自三立電視）
▲焦凡凡首次登上紅毯主持，頻頻卡詞。（圖／翻攝自三立電視）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-21 17:38:22

第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮，於今（21）天晚上7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由薛紀綱、焦凡凡擔任紅毯主持人。其中，首次主持紅毯的焦凡凡，就以非常貼身的禮服裝扮登場，而且還小露香肩，可愛又帶點性感氛圍，不過或許是第一次的關係，開場不到5分鐘就頻頻卡詞，也讓網友們有些心疼。

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焦凡凡首次擔任金鐘紅毯主持，與薛紀綱搭配，為金鐘增添許多新鮮感，怎料，開場不到5分鐘，兩位主持人或許是因為太緊張，不僅頻頻卡詞，偶爾還會撞到，默契看來有待加強，再加上焦凡凡，身材較豐腴，瞬間遭受不少網友批評。所幸，焦凡凡和薛紀綱漸入佳境，獲得不少人讚賞，直呼「越來越穩了，加油」、「凡凡聲音真的很好聽」、「​凡凡不用這麼高亢～進廣告那一段的語調就蠻好的，兩位主持人加油」「​我也覺得凡凡台風不錯」、「凡凡拉主key耶，看的出來很努力了。」

▲焦凡凡首次登上紅毯主持，頻頻卡詞。（圖／翻攝自三立電視）
▲焦凡凡性感露肩，以貼身禮服登場，瞬間成為網友亮點。（圖／翻攝自三立電視）
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：詹鎰睿）

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