金鐘紅毯／蔡尚樺「爆乳擠胸」快炸開！羞笑：衣服太小了
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮，於今（21）天晚上7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由薛紀綱、焦凡凡擔任主持人。其中，以《全民星攻略》入圍「益智及實境節目主持人獎」的主持人蔡尚樺，誠意滿滿，以一身爆乳低胸的黑色套裝登場，火辣又性感的姿態，瞬間吸走所有人的目光。
由於去年是擔任紅毯主持，蔡尚樺則坦言，這次能以入圍者的身分出席，心情明顯放鬆許多，同時她也害羞透露，為了能夠走紅毯，她其實已經瘦了兩公斤，但服裝對她來說還是有一點小，「擠到有點壓胸，衣服太小，一結束就要立馬大吃，今天只喝兩口咖啡，這週只吃一餐。」不過，蔡尚樺的努力和成效，早就獲得網友認可，紛紛直呼，「她的服裝真的兇」、「我靠這個胸」、「尚樺一打十吧！」、「我感覺它要炸開了」、「這事業線WOW」。
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：詹鎰睿）