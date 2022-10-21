金鐘紅毯／Lulu兩節目競爭！陳漢典加碼：我送2個愛馬仕
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮，今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場。以《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人獎」的陳漢典、Lulu，有別於以往的搞怪逗趣的風格，帥氣相伴登場。值得一提的是， 入圍8次都摃龜的Lulu，今年卻非常掙扎，因為《婚禮歌手》也同樣入圍該獎項，沒想到搭檔陳漢典竟然放話，要比黃子佼多送一個愛馬仕。
Lulu今年金鐘獎，分別以《綜藝大熱門》、《婚禮歌手》雙雙入圍「綜藝節目主持人獎」，卻也陷入天人交戰，一邊是和黃子佼的師徒情感，另一邊則是共同合作長達8年的憲哥和陳漢典。由於黃子佼稍早二度承諾，如果Lulu今年成功獲獎，「我就送她一個愛馬仕柏金包」，但條件是，如果是《綜藝大熱門》獲獎就沒有，結果陳漢典竟然霸氣喊話，如果是《大熱門》獲獎，就送兩個愛馬仕給她，讓大家非常期待結果。
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：詹鎰睿）