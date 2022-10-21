解封首旅展　ATTA台中旅展爆人潮

解封後首次舉辦的旅遊展 ATTA 台中國際旅展，今 (21) 日上午在台中國際展覽中心開幕，一早即湧來大批排隊人潮，搶促銷、拿好康，參山處等四單位聯合行銷推出的消費 500 元就抽獎拿機票、住宿券，引來大批遊客「玩抽抽」，活動還有 3 天，趕快來試手氣！

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疫情趨緩，旅遊業磨拳擦掌衝一波商機，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助觀光圈業者把握旅展行銷機會，聯合臺中市政府、臺中市產業故事發展協會及臺中市樂活觀光產業聯盟協會等單位，在 21 日開幕的 ATTA 臺中國際旅展舉辦聯合行銷，民眾只要於 4 天的旅展活動期間內，在四大展攤消費滿 500 元就可以獲得 1 次現場親自摸彩的機會，超過一百三十多項獎品隨到隨抽，參山處呼籲大家把握旅展促銷機會，多買多中，把臺中 - 澎湖來回機票、飯店住宿券、泡湯券通通帶回家，在年底好好玩一波。

今上午 10 點不到，展場門口擠滿人潮，參山處協助觀光圈業者衝一波國際旅展商機，特別於旅展期間推出系列遊程優惠，享第二人半價等折扣，帶領民眾暢遊八仙山、谷關、合興車站、獅頭山等特色景點。如「溫泉森林 2 日遊」、「情定風城 2 日遊」兩人同行均享第二人半價，帶領民眾暢遊八仙山、谷關、合興車站、獅頭山等特色景點。

另外，民眾詢問度最高的黃金小鎮單車體驗、大雪山森林遊樂區等主題遊程「樂活之旅 2 日遊」、「山林農遊二日遊」都可享兩人同行第二人折扣 600 元的超值優惠。帶領遊客體驗觀光工廠、大雪山森林遊樂區以及彰化田野單車旅遊、溫泉飯店泡湯、以及部落旅遊等等。 2 日遊以上的系列遊程更加碼補助深度導覽、特色體驗及在地伴手禮，打造 CP 值超高的旅遊體驗。

參山處同時邀請台灣觀光代言人「喔熊組長」 23 日下午 1 點出現在台中國際旅展現場，與民眾近距離熱情互動，同時進行線上直播，喔熊組長要將與竹苗中彰觀光產品業者合作的「喔熊」聯名商品，推薦給粉絲和民眾，有台灣特色的喔熊拖鞋、梨山頂級烏龍原葉立體茶包、「喔熊」玫瑰蜂蜜醋、「喔熊」味噌雙豆醬油，以及「喔熊」麻油老薑乾拌麵與「喔熊」烏龍茶麵等，自用、送人兩相宜。