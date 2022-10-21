特企／安達人壽響應ESG 獲資誠永續影響力「銀獎」殊榮
Chubb保險集團旗下安達人壽台灣分公司致力於推動ESG及環境永續，於2021年啟動南投縣仁愛鄉松林部落地方創生計畫，推廣全台灣特有的原生種「伊娜谷香糯米」。「松林部落伊娜谷香糯米保種行動」專案的推動，對於當地發展的影響力、文化傳承之特殊意義以及呼應了多項聯合國永續發展的SDGs目標，安達人壽因而榮獲2022第六屆資誠永續影響力－企業永續組「銀獎」的殊榮。
氣候變遷是全球共同要挑戰的課題，台灣因地形原因不易蓄水，未來也將會遭受到極端氣候所導致糧食短缺的危機，安達人壽身為台灣的保險業者，期望能盡一份力量為台灣面臨的風險做準備。西元2000年在海拔900公尺南投縣仁愛鄉的松林部落，部落居民與農改場發現了伊娜谷香糯米，它具有旱稻的特質，也可在高海拔栽種，可補強目前平地水稻的弱點，或許它是台灣未來面臨極端氣候的一個重要的糧食種源資產，也可豐富昆蟲動物的棲息地。但隨著部落人口外移與老化，伊娜谷香糯米的產量日漸減少，因此安達人壽與當地的農民、台灣中區農業改良場一起合作，開始了香糯米的保種計畫，讓香糯米的特點可以作為未來水稻的改良的種源之一。
安達人壽除了推展伊娜谷香糯米保留種源傳承外，也期望協助把產量與價格穩定提高，成為部落一份穩定的收入來源，部份收益還可回饋給當地做為部落的老人共餐，兒童就學交通車等的財源。更可以讓外流的族人有返郷接力的動力，協助解決松林部落長久以來人口流失的問題，也創造了部落永續收入的來源與資產。
安達人壽推展的「松林部落伊娜谷香糯米保種行動」專案，包含了聯合國17項永續發展目標SDGs其中的三項目標：
SDGs 2：消除飢餓，達成糧食安全，改善營養及促進永續農業。
SDGs 4：確保包容和公平的優質教育，讓全民終身享有學習機會。
SDGs15: 保育和永續利用陸域生態系統，永續管理森林，防治沙漠化，防止土地劣化，遏止生物多樣性的喪失。
安達人壽期望更為積極的協助孕育松林部落之「香糯米保種田」，讓香糯米得以帶動經濟的發展，讓人文環境得以傳承！
「松林部落伊娜谷香糯米保種行動」獲獎專案：https://youtu.be/9O2F33WA8N0