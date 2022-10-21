陳其邁抽中4號籤　高喊再拚4年高雄起飛

高雄市第４屆市長選舉候選人姓名號次抽籤會今（21）日在高雄市文化中心登場，高雄市長陳其邁上午特別向市政府請假後，親自出席抽籤，抽中4號籤後，轉身向台下高喊「再拚4年」，陳其邁強調，自己施政不分黨派、不分族群、無論都會或是鄉鎮都一視同仁，高雄有很多市政正在推動，希望民眾能夠給他支持，讓他跟大家一起再拚４年。
今天抽籤現場有3名18歲的大學新鮮人來到現場陪同陳其邁一起抽籤，並且擺出起飛手勢，象徵著高雄和18歲公民權一起起飛。陳其邁在上午的抽籤隨即登上車隊，途經苓雅、前鎮、鳳山後到達位在鳳山區議會路和光華路口的競選總部。車掃後，一刻也不得閒，立刻切換到工作模式，趕回高雄市政府，除了府內會議外，更要在下午出席鼓山漁市場的整建活化記者會。
陳其邁除感謝3位年輕人到現場支持他，也希望大家在年底能夠支持18歲公民權。陳其邁表示自己謙虛傾聽民意、一步一腳印，並強調自己施政不分黨派、不分族群、無論都會或是鄉鎮都一視同仁，高雄有很多市政正在推動，希望民眾能夠給他支持，讓他跟大家一起再拚４年。
掃街沿途由三位在地立委趙天麟、賴瑞隆、許智傑陪同，許多支持者陸陸續續加入車隊，跟在車隊後面掃街，沿途可見許多民眾手持旗幟替車隊加油打氣。車隊到達位在鳳山區的競選總部時，已經有近百名支持者在現場迎接，下車後熱情的支持者一擁而上，和陳其邁合照、要簽名，現場更有支持者送來飲料給車隊的工作人員消暑，陳其邁除了感謝到場加油的支持者，也與大家熱情互動、打成一片。
今天從文化中心抽籤現場到車掃、競選總部的路上，都可以見到熱情支持者的自製加油板，包括「為了你，我投了４次票」、「因為你是我的邁市長」等標語，富有創意又剛好呼應陳其邁的４號，陳其邁最後也和現場支持者合照，高呼「再拚4年、高雄起飛」。