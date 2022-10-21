媽媽快衝！全聯免費送「1袋香蕉」 打流感疫苗再送1公斤
全聯挺在地蕉農！限時於10/22、10/29兩天推出限定優惠，只要消費滿299元送香蕉1袋（350g），總計將送出15噸的香蕉。同時，為了因應流感大年來襲，全聯配合疾管署設置流感疫苗接種站，只要到全聯據點施打疫苗，即贈送履歷香蕉（1kg），數量有限送完為止。此外愛買量販第二波周年慶推「全新麵煮藝大賞」，多達116款麵商品，最低57折起；還有一系列「萬聖節限定商品」購買裝扮道具單筆滿688元現折68元。
全聯將於10/22、10/29兩天推出限定優惠，購買蔬果、魚、肉等生鮮商品，消費滿299元送香蕉1袋(350g)，每店限量20包，總計2天將送出15噸的香蕉。同時，為配合疾管署於全聯設置流感疫苗接種站，消費者於11/1起至全聯指定據點施打流感疫苗，即贈送履歷香蕉(1kg)，預計送出1萬袋，數量有限，送完為止。
全聯推廣本地產香蕉，主打來自南投、旗山、屏東產地的好水果，其中屏東是全台第1大產區，現在買屏東香蕉正對時；南投山蕉口感Q彈、果肉香氣濃郁；而旗山蕉則是產地契作嚴選，由種植經驗近10年的模範農民所栽種。為了讓消費者食用更安心，今年大幅提升產銷履歷香蕉的比例，從去年不到1%的占比，至今年10月中旬增加至近15%。
而愛買量販超市則開跑第二波周年慶，即日起至11/1止，推出「百款麵商品大賞」最低57折起；並且隨著萬聖節到來，推出「萬聖節限定商品」，包括萬聖節鬼怪手撕包和鬼怪波蘿麵包，逗趣吸眼球又美味，若是購買萬聖節裝扮道具單筆滿688元現折68元，單筆最高現折340元，邀請大家來場盡情搞怪的萬聖節COSPLAY。