北檢選舉查察LINE帳號今開通 最高獎金1000萬元
九合一選舉進入倒數37天，台北地檢署與台北市政府政風處今（20）日共同舉辦「查賄e起來，反賄LINE啟航」記者會。法務部長蔡清祥表示，台北市政府有LINE的好友群組，高達114萬人，訂閱市政訊息者也有55萬多人，這樣好的資源，讓中央地方結合一起反賄選。
蔡清祥致詞時表示，北檢利用在地資源，告訴民眾如何檢舉，如何保存證據，以及辨識什麼是賄選，最後是如何領取獎金，且查賄獎金最高是1000萬元，最低是50萬元，歡迎民眾勇於檢舉，共同維護公平選舉，選賢與能。
最高檢察署檢察總長邢泰釗說，年輕人會出來檢舉，有4個因素，首先是宣導激起他的感動，第二個是有獎金，讓他更熱情，第3個是會保密，第4個因素就是方便又便捷，有這4個因素，就讓情資是查賄之母的情資更完善。
台北地檢署檢察長林邦樑指出，當知道台北市政府有一個不錯的資訊平台，就跟北市府合作建置反賄選專區，在專區內提供充分的反賄選資訊，最重要的是告知如何輕易領取獎金，如果將資訊精準投遞到訂閱者的眼前，大家就能清楚掌握反賄選的資訊，當發現有賄選情資時，就能利用管道放心檢舉。在科技的時代，就要結合各方資源，來做科技的整合，有效資源的運用，把查緝量能跟成效放到最大。