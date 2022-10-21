禿子漢子燕子都有總統夢？林靜儀要盧秀燕別吃碗裡看碗外

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黃國書指出，盧秀燕和韓國瑜同質性很高，4年前都以不切實際的話術當選，韓國瑜有發大財、挖石油、愛情摩天輪，盧秀燕有谷關空氣瓶、市長換人空氣換新，韓國瑜選上高雄市長後落跑選總統，現在的盧秀燕有如當年的韓國瑜，自己要選舉，卻忙著全國跑透透，台中市民擔心她未來是否做好做滿，抑或連任後馬上準備參選2024？
林靜儀批評盧秀燕這4年把台中按了暫停鍵，空氣污染部份甚至是倒退鍵。她諷刺盧秀燕嘴巴說要拉抬國民黨選情，辦了「十全十美」造勢，但「當天晚上你故意離林姿妙遠遠的，妳也會怕喔？也知道她是票房毒藥喔！」並問盧秀燕，韓國瑜在她眼裡，「是你的票房毒藥還是票房？接下來要不要也去選總統？」林靜儀說，台中市民不能接受市政沒進步，更不能接受吃碗裡看碗外。
台中市議員周永鴻指出，國民黨2018年喊出「禿子、漢子、燕子」口號，這3人最大共通處就是都想選總統，禿子韓國瑜選過了，漢子侯友宜也想選、燕子盧秀燕也不甘寂寞到處跑，越來越不掩飾！他批評禿子和燕子都很會說空話，谷關空氣瓶和高雄愛情摩天輪一樣是「偉大政見」，挺的人也都很奇怪，韓國瑜挺涉入八大行業的許淑華、盧秀燕挺涉貪的林姿妙，還有詐欺賣偽藥的議員候選人。
媒體詢問盧秀燕競選總幹事黃健豪和市議員候選人鄭伯其昨天跑到國民黨中央黨部開記者會，指控對手蔡其昌陣營發佈假民調，卻被挖出有《傷害》、《藥事法》、《詐欺》前科的「迴力鏢」事件，立委張廖萬堅諷刺，盧秀燕一直躲在所謂高格調、正面、媽媽市長這些詞彙後面，「要求別人的標準都很高，自己卻做不到」。
張廖萬堅表示，盧秀燕花公帑灑大幣為自己做形象包裝，對各種市政爭議卻避而不談，也不接受蔡其昌提出的政策辯論，還放任自己的總幹事、議員候選人出面造謠。周永鴻說，蔡其昌提出諸多政策與願景，才是對市民負責任的高格調選舉，呼籲盧秀燕好好辯論、不要在背後行使糟糕的手段。