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金鐘57／小S「敗給黃子佼」只差1分　一節目5分全數通過

▲小S敗給黃子佼原因曝光。（圖／NOWnews攝影中心）
▲小S敗給黃子佼原因曝光。（圖／NOWnews攝影中心）

記者侯家瑜/台北報導

2022-10-22 00:00:49

第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮於昨（21）日晚上7點開始，由曾國城、唐綺陽攜手主持，在晚上10點30分左右落幕，本屆「綜藝節目主持人獎」由主持《婚禮歌手》黃子佼和Lulu奪下，總召楊少驊表示最後會頒發給2人的原因，是因爲主持人要搭起藝人、素人之間的橋梁，確實不容易。

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▲Lulu也開心的要黃子佼兌現「愛馬仕包」的承諾。（圖／三立電視提供）
▲Lulu（左）、黃子佼（右）主持《婚禮歌手》奪獎。（圖／三立電視提供）
楊少驊坦言其實主持《熙娣想聊》的小S，是以1分之差被黃子佼和Lulu擊敗，綜藝節目部分，《熙娣想聊》也是才差《大嘻哈時代》一分，相當可惜，表示評審這次的想法，是想要鼓勵節目創新，「基本上就是創新的節目可以持久，我們也很認同長一輩的主持人，《綜藝大熱門》就是這樣， 我們這次就是追求創新。」

《阮三个》入圍金鐘獎多次，楊貴媚、施名帥、溫貞菱和林柏宏，終於替節目第三季拿下「益智及實境節目主持人獎」，楊少驊認為：「這節目讓我覺得很新鮮，主持群在裡頭模樣很清晰。」也透露《全明星運動會》也僅以一分之差敗給《阮三个》。至於拿下「益智及實境節目獎」的《決戰水下伸展台》，則是以5分全數通過，楊少驊也大讚：「這節目確實讓我沒話講。」並透露主持人Janet（謝怡芬）沒拿獎的原因，「他當時懷第二胎，沒辦法下水，所以在節目裡，她的任務似乎只有報幕。」

▲《阮三个3》4位電影人勇奪「益智及實境節目主持人獎」。（圖／三立提供）
▲《阮三个3》4位電影人勇奪「益智及實境節目主持人獎」，左起為林柏宏、施名帥、溫貞菱和 楊貴媚。（圖／三立提供）

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