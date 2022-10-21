中市掃街車掛南瓜裝飾出勤　爵士音樂節吸睛

2022台中爵士音樂節自10月15日至10月23日連續9天重磅登場，適逢10月萬聖節，為營造節慶氣氛，活動期間台中市政府環保局中西區清潔隊同仁駕駛萬聖節裝扮的電動掃街車出勤，車上掛著療癒南瓜裝飾吸引民眾紛紛拍照打卡，騎乘電動機車的掃街同仁下車後，也應景戴上巫師帽、拿著掃把出勤，彷彿施展著讓街道乾淨溜溜的魔法，環保局更呼籲市民享受爵士音樂節聽覺盛宴之際，響應垃圾不落地、維護環境整潔。





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中西區清潔隊長李秋靜表示，2017年至2019年的爵士音樂節平均每年約動員120人次及60車次進行垃圾清運工作，每年清運的垃圾量約14公噸，資源回收物約12公噸，2019年資源回收量較2017年增加約60%，顯示遊客愈來愈落實環保，今年活動期間清潔隊持續宣導垃圾分類與資源回收，大多遊客都樂意配合隨手做環保。此外，萬聖節前夕的10月28日、29日，電動掃街車也會在台中火車站周邊執勤、搭配變裝巧思，迎接遊客造訪台中、過萬聖節。





環保局長陳宏益表示，清潔隊站在為民服務的第一線，這次發揮巧思、以萬聖節裝扮出勤，更讓市民與遊客朋友看到清潔人員活潑、創意、親民的一面。此外，環保局今年度編列1,200萬元，購置150輛電動機車，提供給第一線清潔隊環保勤務使用，落實「以環保的方式做環保的工作」，由公部門帶頭示範，鼓勵市民多使用環保低污染電動車輛，一起守護地球環境。



