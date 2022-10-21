金鐘57／Lulu破金鐘魔咒！淚灑舞台：入行10年終於走到這
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮，今（21日）晚7點在國父紀念館盛大舉辦，而本屆的「綜藝節目主持人獎」名單非常刺激，結果最終由《婚禮歌手》主持人Lulu、黃子佼，師徒倆聯手奪下，同時也打破Lulu的金鐘魔咒，她一邊爆哭一邊感性的說，「我花了10年終於走到這」。
Lulu表示，過去的她總是坐在海景第一排，看著其他人上台領獎，不過，這次她終於成功奪下金鐘，證明自己，舞台上的她，也努力安撫自己情緒，一一向所有幫助過他的人致謝，包含憲哥、佼哥、陳漢典、以及經紀人，還有一路陪伴，支持她的粉絲，她說「今年剛好是我入行第10年，每年都坐離舞台很近，我花了10年才從第一排走到這裡。」
最後Lulu也開心的拿著金鐘獎盃大喊，「我有愛馬仕了！」也讓一旁的黃子佼趕緊改口，「愛馬仕...皮帶嘛！」有趣的是，黃子佼也簡單快速發表感想，「我只能說，娶妻前生子後。」讓現場人員通通笑翻。
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：詹鎰睿）