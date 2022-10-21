喜迎國境解封旅遊商機 臺中國際旅展今起展出四天

搶攻國境解封旅遊商機，由臺中市旅行商業同業公會主辦的「ATTA臺中國際旅展」今日登場。旅遊業喜迎國境解封，順勢推出寒假、春節檔期出國遊程外，加碼「無敵猩星召集令」折扣優惠。此外，包括日本觀光局等境外國際單位，紛紛設攤行銷當地旅遊資訊，首日即吸引如潮民眾湧入，讓旅遊業直呼「終於迎來旅遊新高峰！」





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中臺灣年度指標「ATTA臺中國際旅展」，今日起一連四天在台中國際展覽館登場。由於國境解封，悶太久的國人嚮往出國旅遊，今日開幕前，人潮已現，讓業者樂見旅遊業曙光。尊榮國際旅行社表示，配合國人出國旅遊意願，不少業者端出天數加長、品質高的旅遊行程，意在搶攻寒假、春節檔期旅遊商機。另有業者加碼推出「無敵猩猩召集令」，針對確診3個月內取得「無敵星星」民眾，有特別折扣優惠。





▲喜迎國境解封旅遊商機，臺中國際旅展今起在台中國際展覽館展出四天。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.21)

在眾多中長程旅遊商品中，復航一年多的歐洲地中海遊輪，國內首發團是30人大團，已於本月15日出團，接著11月出團的是百人壯遊。另外，到紐西蘭度假11至13天行程，及到澳洲跨年看雪梨煙火的9日行程，買氣都超強。





▲喜迎國境解封，臺中國際旅展今起展出四天，首日即吸引如潮民眾入場搶便宜。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.21)

今年旅展最特殊場景是，配合國境解封，包括日本觀光局及印尼觀光局、泰國觀光部、帛琉觀光局、馬里亞納觀光局、聖文森及格瑞那丁觀光局、菲律賓觀光局、馬來西亞觀光局、法國旅遊發展署等境外單位都來參展，分享當地旅遊資訊搶攻出國旅遊商機。





旅展必買的人氣商品餐券，依舊炙手可熱，諸如台中金典酒店聯合餐券「買十送六」，兆品酒店-港式經典雙人餐，平日套票 2張1776；假日套票2張1,998。品東西自助百匯平日午/晚餐券3張1,647元；假日午/晚餐券3張 1,887元。





秋高氣爽正是出遊逛展好季節，主辦單位現場祭出800個早鳥福袋，最大獎抽知名溫泉飯店住宿、會員報到抽星級餐券、消費滿額就抽澎湖來回機票，以及會員獨享抽30萬購物金，只在「ATTA臺中國際旅展」，吃喝玩樂一站滿足！









