第18度訪台！史瓦帝尼國王會見蔡英文：台灣應入聯合國

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蔡英文致詞時，首先代表我國政府及人民，歡迎恩史瓦帝三世再次率團訪問台灣。她表示，這幾年來台灣和史瓦帝尼王國相互扶持，共同面對疫情的挑戰，兩國之間的合作交流，也越來越密切。
蔡英文說，現在開啟國門，讓台灣往正常生活邁進了一大步。此時此刻，國王在睽違4年之後再來訪問，大家非常期待，也希望藉這個機會，兩國能夠針對各項合作深入交換意見，一起創造新的發展。
隨後，恩史瓦帝三世致詞時表示，今天是他第18度訪台，台灣多年來都是真正且值得信賴的朋友，就像第二個家。感謝蔡英文、台灣政府及人民對訪團溫暖的歡迎，他認為，元首層級訪問非常重要，可以幫助強化兩國之間穩定的雙邊關係。
恩史瓦帝三世說，他很高興看到全球各地都逐漸鬆綁關於COVID-19疫情的旅遊限制，感恩這次的全球疫情即將結束，並希望最後殘存病毒的影響很快會消失。
恩史瓦帝三世說，兩國多年來的關係如此友好，是因為彼此有非常強健的友誼，還有互相尊重、共享價值及人民之間的信任。真正的朋友會在困難及難過的時候給予安慰與幫助，台灣就是這樣的朋友，因此史瓦帝尼長久以來都希望能一直站在台灣身邊。
恩史瓦帝三世強調，只要台灣無法參加聯合國，全世界就少了全球進展的重要元素，他呼籲聯合國團結一致，並且認知到台灣有許多經驗及知識，可以與全球社群分享，台灣可以為全人類的福祉做出貢獻。
恩史瓦帝三世表示，此行來到臺灣，希望可以讓台灣政府及人民了解到，史瓦帝尼王國非常有決心展現支持與團結之意，並再次感謝蔡英文邀請訪台，也非常期待接下來安排的活動。