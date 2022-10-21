選舉號次出爐 黃偉哲「五告讚」 候選人掃街拜票展開衝刺

今天為年底九合一大選抽籤的日子，台南市長黃偉哲派出一群年輕面孔的後援團，陪同委託人台南青農到選委會抽籤，並舉著「我在台南挺 18 」的牌子喊聲助陣。抽籤號次一公布為「 5 號」，黃偉哲隨即將個人臉書、 IG 換上號次大頭照，粉絲紛紛留言「 5 告讚」、「偉哲 5 告厲害」幫他加油打氣。其他市長候選人號次分別是 1 號許忠信、 2 號林義豐、 3 號謝龍介、 4 號吳炳輝 。

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▲第9選區(南、安平區)市議員參選人林依婷抽出6號（圖／林依婷提供）

第 9 選區 ( 南、安平區 ) 在鯤鯓里活動中心舉行號碼抽籤，新人林依婷抽出 6 號，隨即高喊六六大順。林依婷擁有英國新堡大學媒體公關碩士的高學歷，畢業後返國即加入黃偉哲團隊擔任市府副發言人。今天陪同抽籤僅有雙親及服務處少許人員，抽籤後林依婷即前往四鯤鯓龍山寺向清水祖師上香稟報，表示順利當選為民服務的決心。第 11 選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區）尋求連任的無黨籍市議員候選人吳禹寰亦抽出 6 號，他立即興奮比出雙 6 手勢，隨後由母親黃翠雲為吳禹寰披上印有 6 號候選人彩帶，鄉親支持者揮舞戰旗高喊「凍蒜」，支持者一起於仁德保華宮廟埕前集合出發掃街拜票。

▲市議員候選人吳禹寰由母親黃翠雲披上彩帶（圖／記者張振興攝，2022,10,21）

第 1 選區由中國國民黨徵召的市議員候選人姚正玉也抽中 6 號，同步推出「六六大順」參選宣言，希望打破台南 30 年民進黨一黨獨大的狀況，發揮真正監督的力量。姚正玉表示，若是當選將推動溪南溪北交通便捷化，跨縣市鏈結大新營與南科、嘉義市區、高鐵、海港、機場交通網。姚正玉說，她以誠懇的心拜託鄉親為溪北進步及發展，給她一個開創的新機會。

▲第1選區候選人姚正玉抽完簽後立即展開六區的掃街宣傳（圖／姚正玉團隊提供）

第 7 選區 ( 永康區 ) 市議員候選人黃肇輝今早搶頭香抽籤並抽到 9 號，黃肇輝表示，第一次參選不但奪得頭香，還抽到「 9 」這個好兆頭的數字，正好與他的政見「成就永康」不謀而合，同時他也期盼自己能夠為永康「服務 99 」。之後由副總統賴清德的公仔陪同車隊遊街，盼全力衝刺獲得更多選民的支持。

▲永康區市議員候選人黃肇輝由副總統賴清德公仔陪同車隊遊街拜票（圖／黃肇輝提供）