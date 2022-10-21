選舉號次出爐 黃偉哲「五告讚」 候選人掃街拜票展開衝刺
今天為年底九合一大選抽籤的日子，台南市長黃偉哲派出一群年輕面孔的後援團，陪同委託人台南青農到選委會抽籤，並舉著「我在台南挺18」的牌子喊聲助陣。抽籤號次一公布為「5號」，黃偉哲隨即將個人臉書、IG換上號次大頭照，粉絲紛紛留言「5告讚」、「偉哲5告厲害」幫他加油打氣。其他市長候選人號次分別是1號許忠信、2號林義豐、3號謝龍介、4號吳炳輝 。
第9選區(南、安平區)在鯤鯓里活動中心舉行號碼抽籤，新人林依婷抽出6號，隨即高喊六六大順。林依婷擁有英國新堡大學媒體公關碩士的高學歷，畢業後返國即加入黃偉哲團隊擔任市府副發言人。今天陪同抽籤僅有雙親及服務處少許人員，抽籤後林依婷即前往四鯤鯓龍山寺向清水祖師上香稟報，表示順利當選為民服務的決心。第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區）尋求連任的無黨籍市議員候選人吳禹寰亦抽出6號，他立即興奮比出雙6手勢，隨後由母親黃翠雲為吳禹寰披上印有6號候選人彩帶，鄉親支持者揮舞戰旗高喊「凍蒜」，支持者一起於仁德保華宮廟埕前集合出發掃街拜票。
第1選區由中國國民黨徵召的市議員候選人姚正玉也抽中6號，同步推出「六六大順」參選宣言，希望打破台南30年民進黨一黨獨大的狀況，發揮真正監督的力量。姚正玉表示，若是當選將推動溪南溪北交通便捷化，跨縣市鏈結大新營與南科、嘉義市區、高鐵、海港、機場交通網。姚正玉說，她以誠懇的心拜託鄉親為溪北進步及發展，給她一個開創的新機會。
第7選區(永康區)市議員候選人黃肇輝今早搶頭香抽籤並抽到9號，黃肇輝表示，第一次參選不但奪得頭香，還抽到「9」這個好兆頭的數字，正好與他的政見「成就永康」不謀而合，同時他也期盼自己能夠為永康「服務99」。之後由副總統賴清德的公仔陪同車隊遊街，盼全力衝刺獲得更多選民的支持。
同選區的候選人朱正軒抽出11號，抽籤後登上吊車為自己的宣傳看板漆號碼，他笑著說，當兵在海軍艦艇服役，因此略懂油漆，自己的號碼自己漆這是一定要的。今日號次出爐，各家候選人隨即展開拜票模式，為剩下36天的大選做全力衝刺。