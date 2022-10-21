財經小辭典／台積電魏哲家「設質」股票是好是壞？

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所謂「設質」（或也有人說「質設」）是公司內部人，如公司董監將股票作為擔保品，設定質權給銀行借錢，也就是拿股票去向銀行借錢。「解質」則是董監向銀行償還借款，解除並取回原設質股票，也就是還錢給銀行並拿回股票。
市場表示，一般來講，「設質」應以中性或偏多看待，因為如果董監有資金需求，其實賣股票就好，但選擇「設質」而不賣股票，就表示不看壞公司。甚至有可能是因為反而看好公司，所以「設質」借錢出來後，或許再來買公司股票。
像是，如果今天一檔股票在低檔時，董監設質可能代表要借錢出來低檔買進，多以中性偏多看待。而這也是為什麼許多網友開玩笑說「台積電總裁要來抄底了」、「台積電股價可能接近底部」、「台積電目前股價被低估，總裁不願意在低點賣股」了。
至於「解質」，代表董監拿回股票可以賣股，多以中性或偏空看待。像是，若一檔股票在高檔時遇到董監「解質」，那麼有可能董監「解質」回來的股票會高檔賣出，因此以中性偏空看待。
不過，以上偏多或偏空的看法也不一定，因為如果一間公司體質不好，又遇上董監「設質」向銀行借錢，借出來的錢有可能再拿去炒股，或是借出來的錢拿去投資反而發生問題也不是不可能。又如果質押股票比例超過5成，質設比率過高，也要留意公司經營狀況，因為等於股票都拿去當銀行抵押品了。「設質」、「解質」本身沒有什麼問題，但建議投資人還是要搭配基本面去分析，才會更了解背後的原因。