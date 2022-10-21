白天出太陽是幌子！熱低壓今晚最接近 週末豪雨炸30小時
今（21）日上半天，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的穩定天氣，許多地區也紛紛看見陽光露臉，不過從今晚開始要注意了！受到南方熱帶性低氣壓（TD26）外圍雲系的影響，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區將有局部大雨，明（22）日晚上開始，東北部地區尤其宜蘭，將有局部豪雨發生的機率，中央氣象局預估，由於週日（10/23）東北季風再增強，兩者相互影響下，台灣地區整體降雨情況要持續到下週一（10/24）才會緩解，提醒民眾外出行程安排需多加考量天氣狀況。
中央氣象局預報員趙紘表示，TD26目前持續往西移動，強度並無明顯增加，它將在今晚至明日上半天最接近台灣，預期明日下半天開始遠離，進入南海後，環境條件才有助於它增強為颱風，不過其外圍雲系將不斷為台灣帶來水氣，預計今晚開始北台灣就會有一些降雨，明晚東北部地區會有豪雨發生，更需注意的是，週日起東北季風增強也會帶來水氣，因此週日整天將是雨量最多、雨勢最持續的時間點，除了北台灣須嚴防豪雨外，中南部山區也將有有零星短暫陣雨，下週一（10/25）雨勢才會明顯趨緩。
氣溫部分，明日和今日大致相同，北台灣整體平均約落在攝氏26～27度，其餘地區攝氏28~31度，而隨著週日東北季風增強，下週一起至下週三（26日），北台灣低溫將驟降至攝氏20~21度，高溫攝氏22~23度，其餘地區低溫攝氏23~24度，高溫攝氏25~29度。
根據氣象局最新資訊顯示，熱帶性低氣壓今日下午2點在恆春東南東方300公里的海面上，以時速22公里向西移動，今、明兩天巴士海峽及東沙島海面將有8至9級強陣風，且風浪偏大，巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻需特別注意最新氣象資訊。此外，今日至明晨臺南至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；今日東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。
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