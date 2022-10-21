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空戰發威！陳時中推政見影片　紀錄12行政區的12時區

▲陳時中競選總部今（21）日召開「台北時中」影片暨政策文宣公布記者會。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中競選總部今（21）日召開「台北時中」影片暨政策文宣公布記者會。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-21 17:00:452022-10-21 17:02:19

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今（21）日召開「台北時中」影片暨政策文宣公布記者會，會中首度播放「台北時中」系列影片，也曝光政策文宣及廟口開講場次。總幹事吳思瑤表示，今天早上候選人號次抽籤，陳時中抽到12號，今天剛好要開始陸續公布「台北時中」12時區系列影片、LINE上線12大政見分類，12就是陳時中的數字，她也號召不管是12行政區、12生肖、12星座，都一同來挺陳時中。

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▲陳時中競選總部製作「把事做好、阿中初心」政策文宣，羅列陳時中5大優先政見。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.21）
▲陳時中競選總部製作「把事做好、阿中初心」政策文宣，羅列陳時中5大優先政見。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.21）
發言人林聿禪表示，今天首支影片於下午上線，紀錄20時至22時，不管是去健身房運動，或是帶寵物到河濱、公園等地散步的台北人下班後日常。「台北時中」，就像時鐘一樣不停向前，永不停止，一天24小時，陳時中和市民都在一起，並致力於幫市民過更好的生活。

林聿禪也說，「台北時中」共有12支影片，將一天24小時區分為12時區，紀錄陳時中在台北12行政區、不同場域與不同市民相遇的互動，瞭解市民朋友與地方的需要，並轉化為政策。

發言人羅浚晅則介紹陳時中政見於LINE上線。陳時中LINE官方帳號今日上線阿中政見，民眾只要在陳時中LINE官方帳號點擊「阿中政策」或直接輸入關鍵字，就可以一覽包含交通、經濟、社福、勞權、社宅、都更、寵物、教育、平權、青年、文化、體育等12大分類政策。

羅浚晅也說，點擊「阿中來做」就可以看到5個必須立刻改變的議題，也可以將政策一件分享給LINE好友。他說，今天早上陳時中抽到12號，剛好政見就是12大分類，歡迎民眾點擊陳時中LINE帳號，來觀看及分享政見給朋友，過程中還能獲得勳章，並有機會與陳時中面對面互動。

吳思瑤表示，除了影片及LINE官方帳號政策上線等空戰之外，陸戰也非常重要，不管是掃市場、廟口開講等活動也非常需要紙本文宣，競選總部特別製作質感很好的「把事做好、阿中初心」政策文宣，上面羅列包含社子島、大巨蛋、內湖交通、都市更新、社會住宅等5大優先政見，以及從牙醫到指揮官、從部長到現在的陳時中的人生經歷與故事。

此外，吳思瑤也公布接下來將於台北12行政區舉辦「廟口開講」場次。陳時中競選總部已經在10月13日於石牌福星宮舉辦第一場「廟口開講」，感受到民眾的熱情，她表示，接下來10月23日於松山區台北府城隍廟、10月24日大安區下內埔福安宮、10月25日中正區永義宮、10月26日大同區慈聖宮、10月30日萬華區楊聖宮、信義區興雅福德宮、10月31日內湖區、11月1日文山區木柵忠順宮、11月2日南港區、11月7日中山區、11月8日士林區慈諴宮。

吳思瑤最後表示，12是陳時中的數字，也代表12個行政區陳時中都會全面照顧好，從早打拚到晚，兢兢業業把事做好、讓台北更好、台灣共好，號召無論是12生肖、12星座的民眾，都一起來支持陳時中。

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