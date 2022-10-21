空戰發威！陳時中推政見影片　紀錄12行政區的12時區

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林聿禪也說，「台北時中」共有12支影片，將一天24小時區分為12時區，紀錄陳時中在台北12行政區、不同場域與不同市民相遇的互動，瞭解市民朋友與地方的需要，並轉化為政策。
發言人羅浚晅則介紹陳時中政見於LINE上線。陳時中LINE官方帳號今日上線阿中政見，民眾只要在陳時中LINE官方帳號點擊「阿中政策」或直接輸入關鍵字，就可以一覽包含交通、經濟、社福、勞權、社宅、都更、寵物、教育、平權、青年、文化、體育等12大分類政策。
羅浚晅也說，點擊「阿中來做」就可以看到5個必須立刻改變的議題，也可以將政策一件分享給LINE好友。他說，今天早上陳時中抽到12號，剛好政見就是12大分類，歡迎民眾點擊陳時中LINE帳號，來觀看及分享政見給朋友，過程中還能獲得勳章，並有機會與陳時中面對面互動。
吳思瑤表示，除了影片及LINE官方帳號政策上線等空戰之外，陸戰也非常重要，不管是掃市場、廟口開講等活動也非常需要紙本文宣，競選總部特別製作質感很好的「把事做好、阿中初心」政策文宣，上面羅列包含社子島、大巨蛋、內湖交通、都市更新、社會住宅等5大優先政見，以及從牙醫到指揮官、從部長到現在的陳時中的人生經歷與故事。
此外，吳思瑤也公布接下來將於台北12行政區舉辦「廟口開講」場次。陳時中競選總部已經在10月13日於石牌福星宮舉辦第一場「廟口開講」，感受到民眾的熱情，她表示，接下來10月23日於松山區台北府城隍廟、10月24日大安區下內埔福安宮、10月25日中正區永義宮、10月26日大同區慈聖宮、10月30日萬華區楊聖宮、信義區興雅福德宮、10月31日內湖區、11月1日文山區木柵忠順宮、11月2日南港區、11月7日中山區、11月8日士林區慈諴宮。
吳思瑤最後表示，12是陳時中的數字，也代表12個行政區陳時中都會全面照顧好，從早打拚到晚，兢兢業業把事做好、讓台北更好、台灣共好，號召無論是12生肖、12星座的民眾，都一起來支持陳時中。