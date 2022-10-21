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「樂葵法式鐵板燒」高貴不貴 1380元爽吃七大夢幻食材

▲「樂葵法式鐵板燒」高貴不貴，1380元可以吃到牛排、廣島蠔及干貝等七大頂級食材。（圖／業者提供）
▲「樂葵法式鐵板燒」高貴不貴，1380元可以吃到牛排、廣島蠔及干貝等七大頂級食材。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-10-21 17:04:01

疫情衝擊餐飲業，以大型宴會為核心業務的新天地餐飲集團，趁此時機加速轉型外，並歷時十個月打造「Le Goût樂葵法式鐵板燒」新品牌，主打1380元爽吃七大夢幻食材，在高價鐵板燒市場投下震撼彈！

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新天地表示，價位千元以上的鐵板燒市場，規模接近百億。近幾年掀起一波預約制、無菜單的鐵板熱潮，更帶動全台各地都有人氣名店。新天地研究發現，這些人氣名店，除了強調鐵板料理道數多之外，高CP值的食材更是票房保證，新天地集團旗下的樂葵法式鐵板燒，便是朝著如何創造「最強CP值菜單」方向努力！

▲「樂葵法式鐵板燒」高貴不貴，1380元可以爽吃牛排、廣島蠔及干貝等七大夢幻食材。（圖／業者提供）
▲「樂葵法式鐵板燒」高貴不貴，1380元可以爽吃牛排、廣島蠔及干貝等七大夢幻食材。（圖／業者提供）
新天地餐飲集團以70多年宴會頂級食材採購經驗，每年採購進口食材高達上億元，「Le Goût 樂葵法式鐵板燒」充分發揮母集團的採購優勢壓低進貨成本，才能1380元絕無僅有的超值價位，一次將阿根廷天使紅蝦、日本鰤魚、廣島蠔、北海道M級干貝、南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排等奢華食材統統入菜，超優CP值在鐵板燒市場投下震撼彈。

此外，有別於傳統鐵板燒主廚通常僅在鐵板台烹調主餐及炒飯，其他菜色皆由廚房端出，大大降低吃鐵板燒觀賞料理與互動樂趣；「Le Goût 樂葵法式鐵板燒」堅持從湯品到甜點十道菜品，道道都在鐵板台上料理，顧客不但可以欣賞主廚熟練地運用刀鏟，將食材料理成佳餚過程，還可以透過主廚深入淺出的說明，獲得精采有趣的料理知識及互動體驗。

▲「樂葵法式鐵板燒」超強CP值菜單，1380元爽吃七大夢幻食材。（圖／業者提供）
▲「樂葵法式鐵板燒」超強CP值菜單，1380元爽吃七大夢幻食材。（圖／業者提供）
位於崇德五路新天地崇德旗艦店2樓的「Le Goût 樂葵法式鐵板燒」，大手筆斥資3000萬打造，提供消費者百坪極致奢華用餐空間。一出電梯映入眼簾即是富麗堂皇的入口及大片圓拱型落地窗，可以看見20席橢圓大理石桌面用餐區，以及造價近百萬元訂製吊燈，另有2間各10席的半開放包廂及1VIP包廂，同樣呈現五星級飯店裝潢質感，期望創造平價但極致奢華的用餐體驗。

 

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