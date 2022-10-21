秋高氣爽適合揪閨蜜一起到嘉義縣走網美步道拍美照

現正值秋高氣爽出遊的好天氣，嘉義縣文化觀光局鼓勵遊客把握秋天好時光走步道，嘉義縣步道多達 111 條線路，有親民也有挑戰體力的，親民線路適合網紅網美來拍照，推薦揪閨蜜好友一起來拍步道網美照，不論是仙氣神作或是綠意秘境照，曬照放閃絕對與眾不同。

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▲嘉義縣有多達111條步道，可輕鬆拍到雲霧繚繞時的仙氣神作（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，秋意漸涼，現在正是走步道的好時光，嘉義縣的步道多達 111 條，有輕鬆入門款，也有挑戰體力款，推薦如果是親子家庭或是親朋好友一起出遊，可以選擇大眾入門款，例如「太興飛瀑步道」、「石棹步道」、「迷糊步道」、「頂湖步道」或「二延平步道」，很適合一起邊走邊聊天，享受山色獨有的寧靜感，也讓人心情徹底的放鬆，對於體力也不會有太大負擔；如果是網美們也很適合揪閨蜜一起來走拍美照，遇上雲霧繚繞時就能拍出仙氣神作，搭配茶園山景還能拍出綠意秘境照，怎麼拍都很美。

嘉義縣文觀局長許有仁說，嘉義縣近幾年大力推動步道觀光，前兩年邀請了阮秋姮、圖佳等人代言宣傳，獲得相當大的迴響，今年為了吸引更多年輕人也能加入走步道的行列，特別將宣傳重心轉移到 IG 社群媒體，搭配年輕人出遊前都會運用 IG 搜尋熱門景點、必吃美食的習慣，達到快速宣傳效果。