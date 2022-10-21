張善政誇桃園第一名 鄭運鵬辦：感謝認同民進黨、鄭文燦
國民黨桃園市長參選人張善政今（21）日受訪表示，桃園永遠是第一名城市，引發各界討論，是否代表認同現任市長鄭文燦執政成績。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競辦發言人林芸帆傍晚表示，桃園的第一是來自這8年來鄭文燦的努力，感謝張善政不像之前惡言相向，而是肯定桃園8年來的執政成果；林也說，過去桃園在國民黨執政下，屢傳收賄、炒地皮等弊案，執政成績總是敬陪末座，若讓張善政真的執政，恐怕慘況將再次捲土重來，實非桃園市民所樂見。
林芸帆說，感謝張善政對於近年來桃園市政的肯定，而不像之前總是惡言相向，看到黑影就開槍。
林芸帆指出，桃園的第一，是來自這8年來鄭文燦的努力，包含桃園航空城、鐵路地下化及機場捷運通車和三心六線路網規劃等等，光在2021年的國家卓越建設獎，桃園就獲得了27個獎項，今年天下雜誌更評比桃園為六都第1名的直轄市，優秀的成績為台灣社會所公認。
林芸帆也指出，過去桃園在國民黨籍的朱立倫及吳志揚執政下，既無亮眼成績，更屢屢傳出收賄、炒地皮等弊案，執政成績總是敬陪末座，鄭文燦8年的大幅進步對比國民黨13年的停滯不前，絕對值得桃園市民公評。
林芸帆說，無奈張善政從參選至今從未對此進行反思，更將造成桃園停滯的吳志揚及朱立倫奉為團隊的核心成員，若讓張善政真的執政，恐怕過去國民黨13年的貪圖私利、顢頇執政的慘況將再次捲土重來，實非桃園市民所樂見。