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天赦日來了！改運招財「6步驟」快筆記　淨化家宅轉磁場

▲天赦日改運招財6步驟，還可淨化家宅轉化好磁場。（示意圖／取自unsplash）
▲天赦日改運招財6步驟，還可淨化家宅轉化好磁場。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-21 17:23:13

明（22）日為今年倒數第二個天赦日，是祈福消災解厄、轉運招財的好日子，可以保握吉日化解近期不順，同時這天也是擇日法建除家的「開日」，用於開市、解除、求醫、出行、問名、祈福開運，效果相當不錯，根據《旺好運》命理專家谷帥臻分享，只要在當天完成簡單開運六步驟，就能轉化家宅、個人磁場，迎接年尾好運勢！

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▲專家分享5招天赦日開運法，第一招為沐浴開運法。（圖／取自unsplash）
▲淨化家宅可在家中四個角落或客廳焚香，亦可噴灑精油香氛轉換磁場。（圖／取自unsplash）
步驟1－淨化陽宅轉換「磁場」
淨化家宅，燈火全開照虛耗，在家中四個角落或客廳焚香，可淨化空間磁場消除負能量，並且噴灑午時水尤佳，亦可使用精油香氛轉換磁場。

步驟2－消除個人負能量，去除晦氣
取用化煞三寶（艾草、芙蓉、抹草）煎湯沐浴洗淨全身去除晦氣，外出梳化整齊，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油消除個人負能量轉旺好運。

可製作個人祈願「元辰紙」。 （圖／截取自《旺好運》）
▲可依造圖片範例，製作個人祈願的「元辰紙」。 （圖／截取自《旺好運》）
步驟3－製作個人祈願「元辰紙」
製作個人祈願「元辰紙」用紅紙黑字寫上祈願內容上圖範例。

▲10/22日天赦日吉時，開運祈福最靈驗。
▲10/22日天赦日吉時，開運祈福最靈驗。（圖／截取自《旺好運》）
步驟4－吉時點燈轉運
善用「天赦日」當天「奇門遁甲」吉時格局與方位，在家吉利方位設案祈福，焚上一爐好香，準備一杯清水，為自己與家人點一盞光明燈照亮祈願「元辰紙」，或往吉利方向外出行至廟宇祈福，祈福效果特佳。

▲念誦天赦日祈福疏文，可靜坐或加念經典(心經、佛典、易經、聖經亦可)半小時，藉此沉澱自我安定心神消除負能量
▲念誦天赦日祈福疏文，可靜坐念誦可沉澱自我安定心神消除負能量。（圖／截取自《旺好運》）
步驟5－念誦天赦日祈福疏文，可加念經典，安定心神
啟動個人祈願「元辰燈」後，靜坐並念誦天赦日祈福疏文（心經、佛典、易經、聖經亦可）半小時，藉此沉澱自我安定心神消除負能量。

步驟6－捨得給與
透過「天赦日」這天佈施行善積德，說好話，做好事，為自己與家人積累福報，功德最大，轉運效果尤佳。

谷帥臻老師表示，平常善用吉日搭配奇門遁甲的吉利方位，啟動個人祈願「元辰燈」，許多朋友回饋開運效果相當不錯，祈願健康平安、遇難呈祥，尤其對掃除憂鬱症、消彌官司、口舌是非、求業績、升官、貴人扶助、有利考試、求取功名、達成心中願望等均有幫助，大家千萬不要錯過善用天赦日這天簡單又有效的開運法！

【本文獲命理專欄《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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