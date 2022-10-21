天赦日來了！改運招財「6步驟」快筆記　淨化家宅轉磁場

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淨化家宅，燈火全開照虛耗，在家中四個角落或客廳焚香，可淨化空間磁場消除負能量，並且噴灑午時水尤佳，亦可使用精油香氛轉換磁場。
步驟2－消除個人負能量，去除晦氣
取用化煞三寶（艾草、芙蓉、抹草）煎湯沐浴洗淨全身去除晦氣，外出梳化整齊，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油消除個人負能量轉旺好運。
步驟3－製作個人祈願「元辰紙」
製作個人祈願「元辰紙」用紅紙黑字寫上祈願內容上圖範例。
步驟4－吉時點燈轉運
善用「天赦日」當天「奇門遁甲」吉時格局與方位，在家吉利方位設案祈福，焚上一爐好香，準備一杯清水，為自己與家人點一盞光明燈照亮祈願「元辰紙」，或往吉利方向外出行至廟宇祈福，祈福效果特佳。
步驟5－念誦天赦日祈福疏文，可加念經典，安定心神
啟動個人祈願「元辰燈」後，靜坐並念誦天赦日祈福疏文（心經、佛典、易經、聖經亦可）半小時，藉此沉澱自我安定心神消除負能量。
步驟6－捨得給與
透過「天赦日」這天佈施行善積德，說好話，做好事，為自己與家人積累福報，功德最大，轉運效果尤佳。
谷帥臻老師表示，平常善用吉日搭配奇門遁甲的吉利方位，啟動個人祈願「元辰燈」，許多朋友回饋開運效果相當不錯，祈願健康平安、遇難呈祥，尤其對掃除憂鬱症、消彌官司、口舌是非、求業績、升官、貴人扶助、有利考試、求取功名、達成心中願望等均有幫助，大家千萬不要錯過善用天赦日這天簡單又有效的開運法！
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。