金鐘紅毯／被虧「聲音小」怎入圍主持人？江宏傑神回一句
第57屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由薛紀綱、焦凡凡擔任主持人，江宏傑、錢薇娟、徐展元以《全明星運動會》角逐「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」，被問怎麼會入圍主持人，江宏傑神回一句。
江宏傑梳油頭，以經典香港英式西裝品牌Royal Green皇室綠訂製黑絲絨西裝亮相，搭配價值近20萬Qeelin珠寶的經典Wulu 18K玫瑰金鑽石及紅瑪瑙吊墜，希望帶來好運，徐展元帶3人以《全明星運動會》節目開場氣勢打招呼，江宏傑聲音明顯較小，焦凡凡問他被錢姊調侃內斂害羞，聲音又那麼小，怎麼入圍主持人，他靦腆地笑說：「我只是嗓門小一點，因為講太大聲會破音！」
首次以節目主持人身分入圍的徐展元，以招牌口吻大喊：「好想贏金鐘！」錢薇娟說如果得獎，要請鋼管舞女郎及辦流水席。徐展元補充說：「希望小傑今年可以拿紅毯第一帥！」江宏傑說入圍很棒了，但有信心（拿獎），當被問到還有沒有計畫飛日本，錢薇娟立刻出面圓場：「我會去！」
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：楊穎軒）