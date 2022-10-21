陳宜民指稱「死亡率是BNT的2.88倍」　高端喊告

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今指揮中心於疫情記者會中說明，通報事件時序上發生於接種疫苗之後，但不表示就是接種疫苗所致，不良事件通報率無法代表發生率，統計結果也無法直接代表疫苗有無增加某一不良事件風險，無法用以確認因果關係，且接種各廠牌疫苗族群基本特性差異甚大，不宜將各廠牌苗統計結果直接比較。
晚間高端透過新聞稿回應，指陳宜民提到「死亡率為BNT2.88倍 高端防護力受疑 恐成破口」是不實資訊，陳稱引述疾管署資料是「COVID-19 疫苗接種後不良事件通報」統計資料，該項數據是接種疫苗後，時序相關的死亡通報，不代表死亡與疫苗是否有關，死亡通報與疫苗兩者之間為時序關係，而非因果關係的判定。
高端認為，國內每種疫苗因適用年齡層不同，開打時間不同，不良事件的通報率自然有落差。舉例來說，國內BNT較晚開打，且BNT適用族群涵蓋低齡族群，因此若僅以通報率來看，AZ死亡相關的時序通報自然會遠遠高於BNT，「在未校正情形下，此數值並不具有科學分析意義」。
高端批評，陳宜民有其醫學與公衛學識背景，對於此等資料解釋，理應具備專業判讀能力；但陳宜民卻刻意扭曲事實，刻意引導媒體進行不實報導，「本公司已委託律師彙整資料，將對陳宜民先生提告」。