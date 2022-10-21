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蔡英文辦社群之夜　名設計師操刀「2022台灣隊」海報曝光

▲知名設計師陳青琳所設計的「2022台灣隊」海報，將在蔡英文2022「社群之夜」首度登場。（圖／民進黨提供）
▲知名設計師陳青琳所設計的「2022台灣隊」海報，將在蔡英文2022「社群之夜」首度登場。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-21 18:50:29

兼任民進黨主席的總統蔡英文即將於10月28日晚間舉辦2022「社群之夜」，號召年輕朋友相挺18歲公民權，也為年底縣市長選情加溫。今（21）日蔡英文於臉書公布「2022台灣隊」海報，由曾擔任金曲獎視覺設計的設計師陳青琳所設計，將在「社群之夜」首度登場，參與社群之夜的「辣台派」，將可搶先獲得該張限量設計海報。

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▲蔡英文社群之夜ft.陳其邁人蔘大邁進今（1）晚前進高雄展覽館。（圖／陳其邁競選總部提供）
▲衝刺2022大選，蔡英文社群之夜將在本月28日再度登場。（圖／資料照）
蔡英文在臉書表示，她始終沒有忘記，要留給大家一個更好的台灣。但是，需要很多人的幫忙。民進黨是努力做事的政黨，在今年底的選舉中，推出了有經驗、有執行力的縣市長人選們，組成了「2022台灣隊」，希望能爭取為大家服務的機會。

蔡英文表示，2022年台灣隊的成員，有些人不畏地方派系與家族，勇於挑戰黑金勢力，有些人要接棒過去成功的經驗，創造更好的城市，更有幾位是要再拚4年，讓大家有更滿意的生活。她拜託大家，2020年支持蔡英文、支持台灣隊長，2022年也請給民進黨的候選人一個機會。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今天是九合一大選抽籤的日子，代表下一個階段的開始，為了和年輕選民做溝通，特別邀請新銳設計師陳青琳，針對民進黨推出的縣市首長候選人，以及蔡英文共22人，設計出「2022台灣隊」海報，以蔡英文「台灣隊長」帶領「台灣隊」的意象，在後疫情時代，繼續帶領台灣往下一步邁進。

陳青琳代表作品為金曲30動畫設計、「聲林之王2 Jungle Voice II」節目包裝，並獲得德國IF、台灣金點獎等4座獎項，近年曾參與設計誠品30信義藝術計畫「越夢」、國家兩廳院線上展演「神不在的小鎮」主視覺、「故宮藝術節－女子時光」活動主視覺等。

范綱皓說，「社群之夜」希望透過線上線下串連，和年輕網路世代溝通，邀請支持者不只要出來參加活動，更要在11月26日站出來投票。為使參與者有「辣台派」的身份識別，參加社群之夜，除了能獲得海報外，也準備了其他紀念小物要給支持者們驚喜，將會陸續推出。

范綱皓補充，社群之夜第一波報名在10分鐘內1100座位區即額滿，由於報名太熱烈，目前規劃於24日晚間，加開第二階段的報名名額，也請大家鎖定蔡英文的官方LINE帳號，獲得最新消息。

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