財經小辭典／什麼是禁空令？台股史上曾實施過4次

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其實，金管會在今（2022）年10月1日就先啟動第一波「限空令」，並祭出2大措施，包括「調降每日盤中借券賣出委託數」及「調升有價證券最低融券保證金成數」，但由於台股仍跌跌不休，金管會在10月12日再祭出第二波升級版「限空令」，但眼看台股再跌破萬三，金管會10月21日進一步祭出王牌手段「禁空令」，即日起當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤以下不得放空。
根據金管會統計，10月21日收盤共有152檔上市櫃股票跌幅超過3.5%，其中上市股票有105檔，上櫃股票有47檔，也就是說，這些股票在下個交易日，也就是10月24日開市，即平盤以下不得放空。
不過，「禁空令」到底有沒有效果？過去台股曾實施4次「禁空令」，包括1998年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯、2015年中國股市崩盤及2020年新冠肺炎疫情衝擊，加上這次就是第5次。台股第一次實施「禁空令」是在1998年9月4日當時因亞洲金融風暴，祭出平盤以下不得放空，當時股價在6563點，直到1999年2月才落底。
第二次則在2008年9月，由於美國發生雷曼兄弟倒閉、次貸危機，引爆全球金融風暴，政府先9月22日宣布150檔股票在平盤以下禁止放空，當日台股在6110.60點，但沒有因此止跌，10月1日祭出「全面禁空」，只是不到兩個月時間，台股再從5764點跌至最低3955點才止住跌勢。
第三次在2015年台股衝上萬點關卡，4月28來到高點10014點，但隨後由於中國股市崩盤，8月24日再祭出平盤下禁止放空，當天就重挫4.84%，來到7410點，但隔日起台股V轉向上不久即快速落底。
第四次實施「禁空令」是在2020年新冠疫情衝擊，政府在3月19日宣布禁空令，收盤價在8681.3點，在配合國安基金進場護盤，4月8日就重回萬點，在6月9日取消後。
不過，就過去4次「禁空令」實施經驗來看，市場普遍認為僅2015年中國股市崩盤及2020年疫情衝擊，確實有效擊退空頭、護盤效果，至於這次金管會再祭出「禁空令」，在市場預期美國「鷹式」升息打通膨及俄烏戰爭等不確定因素仍在之下，能否有效救市值得觀察。