高端「死亡率」達BNT的2.88倍？指揮中心駁斥：錯誤推論

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在記者會中說，這個說法是錯誤的，根據了解，是用不良事件通報去推算，但科學要非常謹慎。
王必勝指出，推算的死亡率與疫苗的關係沒有考慮進去，並沒有辦法證實與疫苗有關；樣本數太少；也沒有校正等因素，因此這樣的推論是錯誤的。
指揮中心說，通報事件時序上發生在疫苗接種後，但不代表是接種疫苗所導致，且不良事件通報率無法代替發生率，統計結果也無法直接代表疫苗有無增加某一不良事件的風險，無法用以確認因果關係。
指揮中心表示，接種各廠牌疫苗的族群其基本特性差異甚大，因此不宜將各廠牌疫苗的統計結果直接比較。
另外，對於外界有補打疫苗後疫苗效力變差，抗體時間縮短等說法，台大醫院醫師李秉穎表示，沒有這件事，人體的免疫系統有調節機制，會有一個天花板，達到天花板就不會往上升。
李秉穎指出，抗體是種蛋白，會經過身體自然代謝，自然代謝的速度不會受到不同刺激就有所不同。（編輯：管中維）
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