2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

松菸入夜更好拍！8光雕作品開展　限時10天職人市集必逛

▲松菸巴洛克花園東側涼亭處，徐寧孺《Multiverse》光雕作品點亮黑夜。 （圖／品牌提供）
▲松菸巴洛克花園東側涼亭處，徐寧孺《Multiverse》光雕作品點亮黑夜。 （圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-21 19:46:32

松山文創園區2022原創基地節「來追我啊Play One」今（21）日開展，持續帶民眾體驗松菸夜景之美，打造8件於夜間觀賞的藝術裝置，展出至晚上11點，用藝術光雕作品點亮園區！同時，第二屆松菸風格職人市集，限時10天舉辦，匯集超過70位臺灣品牌共襄盛舉，松菸提倡綠色永續文化園區，除了展場設計都是採用可循環利用的材質之外，參展的品牌也都符合循環永續和友善土地的精神！此外，台南正式開展的「2022Mattauw大地藝術季」同樣也打造出夢幻的夜光森林，作品《沉水流光》透過燈線的點綴，展現曾文溪的涓涓水流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲2022原創基地節「來追我啊Play One」 10/21正式開展。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲2022原創基地節「來追我啊Play One」10/21正式開展。（圖／記者鍾怡婷攝）
松山菸廠轉型為文創園區，一路走來原創基地節已舉辦十年，前兩年受到疫情影響取消、縮小規模，，終於在今年盛大回歸，以「來追我啊Play One」從玩、遊戲、玩遊戲及玩家的角度切入，探討遊戲與藝術的關係，並展出8件光雕藝術品。松菸園區總監陳玉秀表示，松菸自大巨蛋加入周邊後，園區開始規劃夜間營運，希望提供大家夜間生活的新樣貌。

▲徐寧孺「Multiverse」裝置藝術品，展現平行時空相互交錯的破碎、模糊時刻。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲徐寧孺《Multiverse》裝置藝術品，展現平行時空相互交錯的破碎、模糊時刻。（圖／記者鍾怡婷攝）
光雕藝術品包括，2 至 5 倉後月台《明日派對》民眾可拿起手機掃描QRcode，依造自己的喜好調整燈球的顏色和亮度，拍照隨自己心意調整；巴洛克花園東側涼亭《Multiverse》、辦公廳舍前庭《倖存者計畫》、辦公廳舍北側廊道《歪腰一下》、1至 2 倉廊道《漫遊之所-曲線》、文創大街窗框《躲貓貓》等多項作品，帶你探索松菸夜晚之美。

▲小智研發在市集內打造「環生珊瑚膠」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲小智研發在市集內打造《環生珊瑚膠》。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲青石創意在市集入場處打造〈Boom！Game start〉藝術裝置作品。（）
▲青石創意在市集入場處打造《Boom！Game start》藝術裝置作品。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，「2022松菸風格職人市集」結合原創基地節同步展出，自10月21日起至30日止限時10天，在北向製菸工廠以「質本主義」為主題，嚴選臺灣文創品牌，匯集超過臺北、新北、基隆、新竹、台東、屏東及花蓮等超過70位臺灣職人，共同打造綠色永續主題市集。展場設計也以「彈珠台」遊戲場概念為發想，在為期10天的松菸風格職人市集中，凝聚品牌的創意。市集中有《Boom！Game start》、《高麗菜籃》、《環生珊瑚膠》等藝術裝置作品，打造沉浸式體驗的主題市集。

台北晚上有松菸文創園區夜雕藝術品可以拍照，台南同樣也在「2022Mattauw大地藝術季」展出多個夜光藝術作品，是首個聚焦溪流權益的藝術季，貫穿整條曾文溪沿線分為「總爺藝文中心」、「大隆田」、「渡拔地區」，其中位於隆田生態文化園區的大隆田展區，作品《沉水流光》由藝術家辛綺創作，不僅白天可以到此拍照打卡，晚上更透過燈線的點綴，打造出夢幻的夜光森林。

▲大地藝術節（圖／台南市文化局、宜東文化提供）
▲位於台南的隆田生態文化園區，大隆田展區有藝術家辛綺作品《沉水流光》。（圖／台南市文化局、宜東文化提供）

萬聖節來試膽！誠品「萬靈夜總會」驚奇登場　萌鬼躲店內

2022新北耶誕城會下雪！Disney可愛現身　4大亮點搶先看

HOLA迪士尼系列登場！彩虹米奇秒變頸枕　可愛巧思藏細節

海尼根變身悠遊卡！「迷你啤酒罐」帶著走　限9000組開搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀