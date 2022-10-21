松菸入夜更好拍！8光雕作品開展 限時10天職人市集必逛
松山文創園區2022原創基地節「來追我啊Play One」今（21）日開展，持續帶民眾體驗松菸夜景之美，打造8件於夜間觀賞的藝術裝置，展出至晚上11點，用藝術光雕作品點亮園區！同時，第二屆松菸風格職人市集，限時10天舉辦，匯集超過70位臺灣品牌共襄盛舉，松菸提倡綠色永續文化園區，除了展場設計都是採用可循環利用的材質之外，參展的品牌也都符合循環永續和友善土地的精神！此外，台南正式開展的「2022Mattauw大地藝術季」同樣也打造出夢幻的夜光森林，作品《沉水流光》透過燈線的點綴，展現曾文溪的涓涓水流。
松山菸廠轉型為文創園區，一路走來原創基地節已舉辦十年，前兩年受到疫情影響取消、縮小規模，，終於在今年盛大回歸，以「來追我啊Play One」從玩、遊戲、玩遊戲及玩家的角度切入，探討遊戲與藝術的關係，並展出8件光雕藝術品。松菸園區總監陳玉秀表示，松菸自大巨蛋加入周邊後，園區開始規劃夜間營運，希望提供大家夜間生活的新樣貌。
光雕藝術品包括，2 至 5 倉後月台《明日派對》民眾可拿起手機掃描QRcode，依造自己的喜好調整燈球的顏色和亮度，拍照隨自己心意調整；巴洛克花園東側涼亭《Multiverse》、辦公廳舍前庭《倖存者計畫》、辦公廳舍北側廊道《歪腰一下》、1至 2 倉廊道《漫遊之所-曲線》、文創大街窗框《躲貓貓》等多項作品，帶你探索松菸夜晚之美。
此外，「2022松菸風格職人市集」結合原創基地節同步展出，自10月21日起至30日止限時10天，在北向製菸工廠以「質本主義」為主題，嚴選臺灣文創品牌，匯集超過臺北、新北、基隆、新竹、台東、屏東及花蓮等超過70位臺灣職人，共同打造綠色永續主題市集。展場設計也以「彈珠台」遊戲場概念為發想，在為期10天的松菸風格職人市集中，凝聚品牌的創意。市集中有《Boom！Game start》、《高麗菜籃》、《環生珊瑚膠》等藝術裝置作品，打造沉浸式體驗的主題市集。
台北晚上有松菸文創園區夜雕藝術品可以拍照，台南同樣也在「2022Mattauw大地藝術季」展出多個夜光藝術作品，是首個聚焦溪流權益的藝術季，貫穿整條曾文溪沿線分為「總爺藝文中心」、「大隆田」、「渡拔地區」，其中位於隆田生態文化園區的大隆田展區，作品《沉水流光》由藝術家辛綺創作，不僅白天可以到此拍照打卡，晚上更透過燈線的點綴，打造出夢幻的夜光森林。