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越南末代皇后擁絕世美顏　皇帝曾為她與朝廷對抗

▲末代皇后阮有氏蘭可以說是傾國傾城的美人。（圖／翻攝自推特）
▲末代皇后阮有氏蘭可以說是傾國傾城的美人。（圖／翻攝自推特）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-22 17:00:00

東南亞歷史上，有許多迷人的風流韻事，其中一件便是越南末代皇后阮有氏蘭(Nguyễn Hữu Thị Lan)的美貌。有著西方的身材，和東方人精緻的臉蛋，阮有氏蘭可以說是傾國傾城的美人，甚至不用擦上太多的胭脂，就顯得明艷動人。越南末代皇帝保大帝當初對阮有氏蘭一見傾心，雖然朝廷官員曾極力反對，只因阮有氏蘭的法國籍和天主教徒身份，然而保大帝為了南芳皇后力排眾議，堅持要立她為后，揚言：「非她不娶！」

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▲保大帝（右）為了南芳皇后（左）力排眾議，堅持要立她為后。（圖／翻攝自推特）
▲保大帝（右）為了南芳皇后（左）力排眾議，堅持要立她為后。（圖／翻攝自推特）
阮有氏蘭的條件非常好，是越南的富豪世家，父親阮有豪(Nguyễn Hữu Hào)是當時南部的首富，母親黎氏平(Lê Thị Bình)則是全越南四大富豪之一黎發達(Lê Phát Đạt)的女兒，阮有氏蘭可以說是含著金湯匙出生，不但會說法語，也懂西方禮儀，且天生基因超好，12歲就被送法國名門學校就讀，頭腦聰明又端莊，完全不需要選擇花心的保大帝。然而保大帝對她動心，且極力追求，即便保大帝是佛教徒，按照規矩不能娶天主教徒，但保大帝依然一意孤行。最終保大帝得償所願，在1934年3月20日與阮有氏蘭成婚，並賜號「南芳」。當初的婚禮盛況空前，在順化皇城舉行，保大帝為了彰顯他對阮有氏蘭的愛意，還頒布命令，阮有氏蘭可以穿本來只有皇帝能穿的黃色國服。

▲南芳皇后與孩子合影。（圖／翻攝自推特）
▲南芳皇后與孩子合影。（圖／翻攝自推特）
從此阮有氏蘭陪伴保大帝出席重要場合，且舉止得體，應對進退讓人讚許。婚後阮有氏蘭陸續替保大帝誕下子嗣，一共生了5個小孩，阮有氏蘭一邊照顧孩兒，一邊致力於女性權益和教育，受到百姓的愛戴，而她的打扮更是端莊有氣質，每張都比時下明星還更像明星。本以為娶了大美人的保大帝會對她一生都很好，然而當時政局混亂，保大帝心有不甘，婚後仍是廣納妃嬪，且結束越南的阮氏王朝後，保大帝自身難保，兩度流亡海外，甚至在1997年，他臨死前都無法返回越南，在流亡時期他非常風流，天天換新人，很少探望南芳皇后。在大美人南芳皇后去世後，甚至取了年紀小很多的法國女人，立為泰芳皇后，這些軼聞被世人詬病。

即便一生坎坷，南芳皇后依然保有母儀天下的氣質，熱衷於公益，用心於教育，而這些事蹟百姓都看在眼裡。最難能可貴的是，她為了照顧好5個小孩，沒辦法隨著保大帝到處流亡，但她也沒有出軌。她在1947年帶著5個小孩移居法國，低調過日子，直到1963年因為心臟病而死亡，葬禮上保大帝並未出席。曾經的海誓山盟，到最後都是一場空，不過南芳皇后的美名依然留下，直到現在都為人所歌詠。

▲阮有氏蘭陪伴保大帝出席重要場合。（圖／翻攝自推特）
▲阮有氏蘭陪伴保大帝出席重要場合。（圖／翻攝自推特）

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