越南末代皇后擁絕世美顏　皇帝曾為她與朝廷對抗

東南亞歷史上，有許多迷人的風流韻事，其中一件便是越南末代皇后阮有氏蘭(Nguyễn Hữu Thị Lan)的美貌。有著西方的身材，和東方人精緻的臉蛋，阮有氏蘭可以說是傾國傾城的美人，甚至不用擦上太多的胭脂，就顯得明艷動人。越南末代皇帝保大帝當初對阮有氏蘭一見傾心，雖然朝廷官員曾極力反對，只因阮有氏蘭的法國籍和天主教徒身份，然而保大帝為了南芳皇后力排眾議，堅持要立她為后，揚言：「非她不娶！」
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阮有氏蘭的條件非常好，是越南的富豪世家，父親阮有豪(Nguyễn Hữu Hào)是當時南部的首富，母親黎氏平(Lê Thị Bình)則是全越南四大富豪之一黎發達(Lê Phát Đạt)的女兒，阮有氏蘭可以說是含著金湯匙出生，不但會說法語，也懂西方禮儀，且天生基因超好，12歲就被送法國名門學校就讀，頭腦聰明又端莊，完全不需要選擇花心的保大帝。然而保大帝對她動心，且極力追求，即便保大帝是佛教徒，按照規矩不能娶天主教徒，但保大帝依然一意孤行。最終保大帝得償所願，在1934年3月20日與阮有氏蘭成婚，並賜號「南芳」。當初的婚禮盛況空前，在順化皇城舉行，保大帝為了彰顯他對阮有氏蘭的愛意，還頒布命令，阮有氏蘭可以穿本來只有皇帝能穿的黃色國服。