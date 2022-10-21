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金鐘紅毯／蔡尚樺籃籃辣秀事業線搶鏡　AKIRA壓軸登第1帥

▲金鐘57紅毯上，蔡尚樺、籃籃辣秀事業線搶鏡，「姐夫」AKIRA壓軸登第1帥。（圖／NOWnews影像中心）
▲金鐘57紅毯上，蔡尚樺、籃籃辣秀事業線搶鏡，「姐夫」AKIRA壓軸登第1帥。（圖／NOWnews影像中心）

記者郭佩蓉/綜合報導

2022-10-21 20:00:282022-10-21 20:37:52

第57屆電視金鐘獎頒獎典禮今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由薛紀綱、焦凡凡擔任主持人。「美女主播」蔡尚樺穿著黑色禮服，露出E級傲人上圍，深邃事業線讓人看了超害羞；「樂天女孩」籃籃也以一席銀色深V禮服亮相，氣質又典雅；而「國民姐夫」AKIRA壓軸登場，也榮登紅毯第一帥。紅毯七美還包含卓文萱、LULU、趙岱新、雷艾美和楊貴媚；三帥還包含了江宏傑和謝坤達。

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▲蔡尚樺穿著黑色禮服，辣秀E級傲人上圍。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蔡尚樺穿著黑色禮服，辣秀E級傲人上圍。（圖／NOWnews攝影中心）
▲籃籃穿著氣質典雅的銀色禮服。（圖／NOWnews攝影中心）
▲籃籃穿著氣質典雅的銀色禮服。（圖／NOWnews攝影中心）
▲雷艾美穿著性感大方的白色深V長禮服。（圖／NOWnews攝影中心）
▲雷艾美穿著性感大方的白色深V長禮服。（圖／NOWnews攝影中心）
▲趙岱新胸前只有兩塊布，辣翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲趙岱新胸前只有兩塊布，辣翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲LULU穿著可愛大方的粉色裙子，露出燦笑。（圖／NOWnews攝影中心）
▲LULU穿著可愛大方的粉色長裙，露出燦笑。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊貴媚火辣深V出席金鐘獎，有望以《阮三个3》奪下金鐘獎。（圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
▲楊貴媚火辣深V出席金鐘獎，有望以《阮三个3》奪下金鐘獎。（圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
▲卓文萱長袖禮服開中洞，性感有餘。（圖／NOWnews攝影中心）
▲卓文萱長袖禮服開中洞，性感有餘。（圖／NOWnews攝影中心）
▲AKIRA擔任紅毯壓軸，帥翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲AKIRA擔任紅毯壓軸，帥翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲坤達樂當金鐘見習生。（圖／NOWnews攝影中心）
▲坤達樂當金鐘見習生。（圖／NOWnews攝影中心）
▲江宏傑燦笑比手指愛心，陽光又俊帥。（圖／NOWnews攝影中心）
▲江宏傑燦笑比手指愛心，陽光又俊帥。（圖／NOWnews攝影中心）

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