金鐘紅毯／蔡尚樺籃籃辣秀事業線搶鏡　AKIRA壓軸登第1帥

第57屆電視金鐘獎頒獎典禮今（21日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由薛紀綱、焦凡凡擔任主持人。「美女主播」蔡尚樺穿著黑色禮服，露出E級傲人上圍，深邃事業線讓人看了超害羞；「樂天女孩」籃籃也以一席銀色深V禮服亮相，氣質又典雅；而「國民姐夫」AKIRA壓軸登場，也榮登紅毯第一帥。紅毯七美還包含卓文萱、LULU、趙岱新、雷艾美和楊貴媚；三帥還包含了江宏傑和謝坤達。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲蔡尚樺穿著黑色禮服，辣秀E級傲人上圍。（圖／NOWnews攝影中心）▲籃籃穿著氣質典雅的銀色禮服。（圖／NOWnews攝影中心）▲雷艾美穿著性感大方的白色深V長禮服。（圖／NOWnews攝影中心）▲趙岱新胸前只有兩塊布，辣翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）▲LULU穿著可愛大方的粉色長裙，露出燦笑。（圖／NOWnews攝影中心）▲楊貴媚火辣深V出席金鐘獎，有望以《阮三个3》奪下金鐘獎。（圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）▲卓文萱長袖禮服開中洞，性感有餘。（圖／NOWnews攝影中心）▲AKIRA擔任紅毯壓軸，帥翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）▲坤達樂當金鐘見習生。（圖／NOWnews攝影中心）▲江宏傑燦笑比手指愛心，陽光又俊帥。（圖／NOWnews攝影中心）運動辣妹穿單車褲「原形畢露」！網放大狂看 本尊神到了梓梓「低胸熱舞」晃暈26萬人！小S讚：最會擦地板啦啦隊北藝大校花「褲穿一半」曬D級內衣照！神祕三角洲引遐想百萬辣模「G級雙峰」撐爆安全帶！超兇照片網驚：變形了